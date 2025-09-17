Grande BH: homens são encontrados mortos em situação de extrema violência
Em ambos os casos, nenhuma testemunha relatou saber o que aconteceu; Crimes foram registrados em Betim e Juatuba (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte
Os corpos de dois homens, ainda não identificados, foram encontrados com sinais de execução brutal na Região Metropolitana de Belo Horizonte nessa terça-feira (16/9). O primeiro deles foi espancado até a morte. O segundo estava com o crânio esmagado.
De acordo com a Polícia Militar, o primeiro deles foi encontrado caído no lote de uma casa por uma mulher que estava a caminho do trabalho na Avenida Adutora Várzea das Flores, no bairro Duque de Caxias de Betim (MG).
Conforme os registros, o homem aparentava ter aproximadamente 50 anos de idade e estava caído em meio a uma poça de sangue. Segundo a perícia, o corpo tinha sinais de violência na cabeça e a morte pode ter sido causada por pauladas.
O dono do imóvel chegou ao endereço e não reconheceu o homem ou soube informar o que aconteceu. Vizinhos também não souberam informar. Objetos que possam ter provocado a morte violenta foram procurados na região, mas nada foi encontrado.
Amarrado na mata
A segunda vítima foi encontrada em uma mata do bairro Jardim Baviera, em Juatuba (MG). De acordo com o boletim de ocorrência, o homem tinha as mãos amarradas e já estava em rigidez cadavérica quando encontrado durante a tarde.
A perícia compareceu ao local e afirmou que o homem tinha um ferimento de tiro na nuca e estava com a cabeça esmagada. Ele usava uma bermuda, onde foi encontrada uma carteira com R$ 98 em espécie. O objeto não continha a identidade dele.
Nenhuma pessoa nas redondezas foi encontrada para relatar a versão do assassinato.
Até o momento, não se sabe a autoria de nenhum dos crimes. Os corpos de ambos foram removidos pelo rabecão e encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) para exames de identificação. Os casos seguem sob investigação da Polícia Civil.