BRUTAL

Grande BH: homens são encontrados mortos em situação de extrema violência

Em ambos os casos, nenhuma testemunha relatou saber o que aconteceu; Crimes foram registrados em Betim e Juatuba (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
17/09/2025 09:07 - atualizado em 17/09/2025 09:17

Nos documentos, a Polícia Militar descreveu o encontro dos corpos em cenas brutais
A Polícia Militar descreveu o encontro dos corpos em cenas brutais crédito: Leandro Couri/EM/DA.Press

Os corpos de dois homens, ainda não identificados, foram encontrados com sinais de execução brutal na Região Metropolitana de Belo Horizonte nessa terça-feira (16/9). O primeiro deles foi espancado até a morte. O segundo estava com o crânio esmagado.

De acordo com a Polícia Militar, o primeiro deles foi encontrado caído no lote de uma casa por uma mulher que estava a caminho do trabalho na Avenida Adutora Várzea das Flores, no bairro Duque de Caxias de Betim (MG). 

Conforme os registros, o homem aparentava ter aproximadamente 50 anos de idade e estava caído em meio a uma poça de sangue. Segundo a perícia, o corpo tinha sinais de violência na cabeça e a morte pode ter sido causada por pauladas. 

O dono do imóvel chegou ao endereço e não reconheceu o homem ou soube informar o que aconteceu. Vizinhos também não souberam informar. Objetos que possam ter provocado a morte violenta foram procurados na região, mas nada foi encontrado. 

Amarrado na mata

A segunda vítima foi encontrada em uma mata do bairro Jardim Baviera, em Juatuba (MG). De acordo com o boletim de ocorrência, o homem tinha as mãos amarradas e já estava em rigidez cadavérica quando encontrado durante a tarde. 

A perícia compareceu ao local e afirmou que o homem tinha um ferimento de tiro na nuca e estava com a cabeça esmagada. Ele usava uma bermuda, onde foi encontrada uma carteira com R$ 98 em espécie. O objeto não continha a identidade dele. 

Nenhuma pessoa nas redondezas foi encontrada para relatar a versão do assassinato. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o momento, não se sabe a autoria de nenhum dos crimes. Os corpos de ambos foram removidos pelo rabecão e encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) para exames de identificação. Os casos seguem sob investigação da Polícia Civil.

