Assine
overlay
Início Gerais
DROGAS

Mulher é presa com 12 quilos de skunk em Confins

Passageira havia chegado em um voo que saiu de Manaus. Os pacotes com a droga estavam dentro de uma mala

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
21/09/2025 10:22 - atualizado em 21/09/2025 10:29

compartilhe

Siga no
x
Droga estava embalada em tabletes dentro de uma mala
Droga estava embalada em tabletes dentro de uma mala crédito: PF

A Polícia Federal apreendeu, neste fim de semana, no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 12 quilos de skunk e prendeu uma mulher que desembarcava de um voo que vinha de Manaus, no Amazonas.

Leia Mais

A droga estava em uma mala e foi descoberta durante uma fiscalização de rotina no terminal. A mulher foi abordada pela equipe após desembarcar do voo.

Ao inspecionar a bagagem, os agentes encontraram a substância entorpecente acondicionada em pacotes no seu interior.

Com a confirmação do skunk na mala, a mulher teve prisão em flagrante decretada e foi conduzida à sala da Polícia Federal no aeroporto. Após prestar depoimento, ela foi encaminhada ao sistema prisional, e a droga passará por perícia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Agora, a Polícia Federal busca descobrir a origem da droga e a quem ela seria destinada.



Tópicos relacionados:

aeroporto drogas flagrante mulher prisao skunk

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay