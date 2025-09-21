Mulher é presa com 12 quilos de skunk em Confins

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Federal apreendeu, neste fim de semana, no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 12 quilos de skunk e prendeu uma mulher que desembarcava de um voo que vinha de Manaus, no Amazonas.

A droga estava em uma mala e foi descoberta durante uma fiscalização de rotina no terminal. A mulher foi abordada pela equipe após desembarcar do voo.

Ao inspecionar a bagagem, os agentes encontraram a substância entorpecente acondicionada em pacotes no seu interior.

Com a confirmação do skunk na mala, a mulher teve prisão em flagrante decretada e foi conduzida à sala da Polícia Federal no aeroporto. Após prestar depoimento, ela foi encaminhada ao sistema prisional, e a droga passará por perícia.

Agora, a Polícia Federal busca descobrir a origem da droga e a quem ela seria destinada.





