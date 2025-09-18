Procurados pela Interpol são deportados dos EUA e presos em Confins

Quatro homens procurados pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), incluindo dois mineiros do Vale do Rio Doce, foram deportados dos Estados Unidos e presos pela Polícia Federal (PF) no Aeroporto Internacional de Confins, na Grande BH, na noite dessa quarta-feira (17/9).

Segundo a PF, todos eram foragidos internacionais e tinham mandado de prisão em aberto no Brasil por crimes como homicídio qualificado, tortura, roubo seguido de morte e organização criminosa.

O primeiro mineiro, natural de São Gotardo (MG), tem 33 anos e foi indiciado por roubo seguido de morte. Segundo a PF, o crime aconteceu em 21 de junho de 2012, na zona rural do município onde morava.

Segundo a denúncia, o homem roubou dinheiro da vítima mediante violência e a agrediu com socos, chutes e golpes de faca, resultando em morte. O mandado de prisão dele foi incluído na Difusão Vermelha da Interpol em 01 de agosto de 2024, a pedido da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia (MG).

O segundo mineiro é de São José do Divino (MG). Ele tem 28 anos e foi indiciado por tentativa de homicídio. De acordo com a Polícia Federal, em 14 de maio de 2023, o homem esfaqueou a vítima, que sobreviveu. Seu mandado de prisão foi incluído na lista da polícia internacional em 30 de agosto de 2024, a pedido da Vara Criminal da Comarca de Itambacuri (MG).

Chacina no Ceará e fraude bancária

A ação também resultou na prisão de um homem procurado desde 2015 por envolvimento na maior chacina registrada no estado do Ceará. Na ocasião, uma série de assassinatos aconteceram na madrugada do dia 11 de novembro para o dia 12, em Fortaleza (CE), como retaliação pela morte do policial militar Vanterberg Chaves.

O homem, que é natural de São Luís (MA), foi indiciado pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio, lesão corporal e tortura. Seu mandado de prisão entrou na Difusão Vermelha em 4 de julho de 2023, a pedido da 1ª Vara do Júri da Comarca da capital cearense.

O quarto e último preso, um homem de 50 anos, nasceu em Cuba e morava no Brasil. Ele foi indiciado por fraude bancária e organização criminosa, acusado de usar software malicioso, conhecido como malware, para obter dados de vítimas. O mandado de prisão foi incluído na lista da Interpol em 4 de maio de 2021, a pedido da 4ª Vara do TRF da 1ª Região, em Palmas (TO).

Os quatro foram submetidos a exames de corpo de delito e, na sequência, encaminhados ao Ceresp Gameleira, em Belo Horizonte, onde permanecem à disposição da Justiça.

