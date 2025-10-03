Assine
overlay
Início Gerais
BOMBEIROS

BH: incêndio em mata do Belvedere destroi carro

Nenhuma pessoa se feriu no incêndio, que acontece na mata da MG-030, na altura do Belvedere, nesta sexta-feira (3/10)

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
03/10/2025 15:57 - atualizado em 03/10/2025 15:59

compartilhe

SIGA
x
Chamas começaram na mata e atingiram o carro, que estava estacionado
Chamas começaram na mata e atingiram o carro, que estava estacionado crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um incêndio em uma mata às margens da rodovia MG-030, no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, destruiu um carro na tarde desta sexta-feira (3/10).

Informações preliminares do Corpo de Bombeiros (CBMMG) indicam que o fogo começou na mata e atingiu o veículo, próximo ao estacionamento do Espaço Vila Belvedere, a 300 metros do BH Shopping.

Leia Mais

Desde as 14h55, bombeiros atuam no combate às chamas. 

Nenhuma pessoa se feriu no incêndio. O fogo também não afetou edificações.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

belvedere bh corpo-de-bombeiros incendio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay