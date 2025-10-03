BH: incêndio em mata do Belvedere destroi carro

Um incêndio em uma mata às margens da rodovia MG-030, no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, destruiu um carro na tarde desta sexta-feira (3/10).

Informações preliminares do Corpo de Bombeiros (CBMMG) indicam que o fogo começou na mata e atingiu o veículo, próximo ao estacionamento do Espaço Vila Belvedere, a 300 metros do BH Shopping.

Desde as 14h55, bombeiros atuam no combate às chamas.

Nenhuma pessoa se feriu no incêndio. O fogo também não afetou edificações.

Matéria em atualização