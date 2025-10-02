Assine
Cavalos morrem em incêndio em Araguari e dono é autuado por maus-tratos

Além dos animais mortos, outros dois cavalos sofreram queimaduras graves por conta do incêndio em imóvel de Araguari

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
02/10/2025 18:21

Dois cavalos morrem em incêndio em Araguari e dono é autuados
Dois cavalos morrem em incêndio em Araguari e dono é autuados crédito: DivulgaÃ§Ã£o/CBMG

Dois cavalos morreram queimados durante um incêndio registrado na tarde dessa quarta-feira (1º/10), em uma casa na cidade de Araguari. O dono dos animais foi autuado por maus-tratos pela Polícia Militar de Meio Ambiente.

A ocorrência foi atendida pelos militares após denúncia de que havia cavalos em meio a um incêndio, na rua Paulo Afonso, no bairro Brasília, na cidade do Triângulo Mineiro. Além dos dois animais mortos, mais dois cavalos sofreram queimaduras graves. Outros quatro sobreviveram sem ferimentos.

Os sobreviventes foram encaminhados ao curral municipal, onde receberam atendimento veterinário, incluindo identificação por chip, vermifugação, medicação e alimentação. Segundo a avaliação técnica, não houve necessidade de exames adicionais ou de transferência para hospital veterinário.


Durante a vistoria, o médico veterinário Marcelo Pereira da Silva constatou que todos os equinos apresentavam magreza acentuada, configurando indícios de maus-tratos. Foi a partir daí que a polícia se baseou para lavrar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e o veterinário emitiu laudo técnico.

A Prefeitura de Araguari assumirá a guarda dos animais, que não retornarão ao proprietário e poderão ser destinados posteriormente à doação.

