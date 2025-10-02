MG: idosa morre em shopping após encontrar carteira perdida
Mulher de 70 anos foi ao banheiro depois de ter o pertence localizado e devolvido por funcionários de um supermercado, onde teve um mal súbito
Uma idosa de 70 anos morreu em um shopping em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, nessa quarta-feira (1º/10). A mulher teria perdido a carteira e, logo após ter os pertences devolvidos, encaminhou-se ao banheiro, onde foi encontrada morta.
A vítima teria perdido uma quantia significativa em dinheiro e todos os seus documentos em um hipermercado localizado no Teó Shopping. Ao dar falta dos pertences, ela buscou ajuda com os funcionários do local.
A equipe de segurança iniciou as buscas e conseguiu localizar a carteira intacta embaixo de um caixa. Momentos depois, ela foi ao banheiro do estabelecimento, onde mais tarde foi encontrada sem vida.
Segundo relatos de familiares à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a idosa fazia compras quando apresentou mal súbito, com características de ataque cardíaco.
O corpo foi deixado aos cuidados da família, que acionou os serviços funerários. A perícia técnica foi comunicada, sendo dispensada a presença no local em razão das circunstâncias do fato.