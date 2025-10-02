Funcionário da Copasa morre em batida com caminhão-cegonha na BR-116

Um motorista da Copasa, de 50 anos, morreu em uma batida entre a picape que dirigia e um caminhão-cegonha em um entroncamento de estradas na altura de Itaobim (MG), no Vale do Jequitinhonha, na manhã desta quinta-feira (2/10). Um colega dele, de 37 anos, foi socorrido e segue internado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu em uma rotatória de cruzamento entre a BR-116 com a BR-367, no sentido Almenara (MG), por volta de 6h40 da manhã. A picape foi encontrada atravessada em frente à cabine da cegonha.

No carro, estavam as duas vítimas. Os dois, identificados como naturais de Salinas (MG), foram removidos das ferragens e entregues aos cuidados de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O passageiro foi socorrido com uma fratura em um dos braços e encaminhado ao Hospital de Itaobim, onde segue internado, segundo o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na cidade. Já o motorista foi encontrado com traumatismo cranioencefálico e, conforme repassado pela médica de plantão aos agentes da PRF, ele morreu ainda no local.

De acordo com os bombeiros, o motorista da cegonha não se feriu. O veículo tinha placas de Cariacica (ES) e seguia, sem carga, de Aracaju (SE) a Vitória (ES).

A perícia da Polícia Civil esteve no local e recolheu informações que podem ajudar na investigação da dinâmica do acidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Procurada pela reportagem, a Copasa informou que atua para esclarecer as circunstâncias e razões do acidente e presta o máximo de apoio e acolhimento aos familiares das vítimas. “Neste momento de dor e consternação, a companhia expressa as mais sinceras condolências a todos os familiares da vítima fatal e aos colegas que compartilhavam com ele o ambiente de trabalho”, afirma em nota.

