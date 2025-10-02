Assine
ACIDENTE FATAL

Funcionário da Copasa morre em batida com caminhão-cegonha na BR-116

A vítima chegou a ser socorrida pelo Samu, mas morreu no local. O acidente aconteceu em Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, na manhã desta quinta (2)

Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
02/10/2025 14:28

Picape da Copasa foi encontrada atravessada na frente da cabine da cegonha, que estava vazia no momento do acidente
Picape da Copasa foi encontrada atravessada na frente da cabine da cegonha, que estava vazia no momento do acidente crédito: Micharles Almeida/Gazeta de Araçuaí

Um motorista da Copasa, de 50 anos, morreu em uma batida entre a picape que dirigia e um caminhão-cegonha em um entroncamento de estradas na altura de Itaobim (MG), no Vale do Jequitinhonha, na manhã desta quinta-feira (2/10). Um colega dele, de 37 anos, foi socorrido e segue internado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu em uma rotatória de cruzamento entre a BR-116 com a BR-367, no sentido Almenara (MG), por volta de 6h40 da manhã. A picape foi encontrada atravessada em frente à cabine da cegonha.

No carro, estavam as duas vítimas. Os dois, identificados como naturais de Salinas (MG), foram removidos das ferragens e entregues aos cuidados de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). 

O passageiro foi socorrido com uma fratura em um dos braços e encaminhado ao Hospital de Itaobim, onde segue internado, segundo o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na cidade. Já o motorista foi encontrado com traumatismo cranioencefálico e, conforme repassado pela médica de plantão aos agentes da PRF, ele morreu ainda no local.

De acordo com os bombeiros, o motorista da cegonha não se feriu. O veículo tinha placas de Cariacica (ES) e seguia, sem carga, de Aracaju (SE) a Vitória (ES).

A perícia da Polícia Civil esteve no local e recolheu informações que podem ajudar na investigação da dinâmica do acidente. 

Procurada pela reportagem, a Copasa informou que atua para esclarecer as circunstâncias e razões do acidente e presta o máximo de apoio e acolhimento aos familiares das vítimas. “Neste momento de dor e consternação, a companhia expressa as mais sinceras condolências a todos os familiares da vítima fatal e aos colegas que compartilhavam com ele o ambiente de trabalho”, afirma em nota.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito br-116 br-367 minas-gerais vale-do-jequitinhonha

