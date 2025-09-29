Acidentes com carreta, ônibus e caminhão têm uma morte e travam BR-381

Dois acidentes envolvendo carretas e um ônibus de turismo complicam o trânsito da BR-381 no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, e na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), no início da manhã desta segunda-feira (29/9).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Governador Valadares (MG), que acompanha uma das ocorrências, a batida do Vale do Rio Doce aconteceu na saída de Naque (MG), no sentido norte (ou Governador Valadares).

Ambulâncias da concessionária Nova 381 atuam na ocorrência, mas informações preliminares indicam que nenhuma pessoa precisou de atendimento médico.

O trânsito segue no esquema de pare e siga nos dois sentidos. Às 5h20, os veículos já estavam sendo retirados.

O trânsito segue lento no trecho.

Na Grande BH

Já em Sabará (MG), na Região Metropolitana, um caminhão com uma carga ainda não especificada tombou no sentido de João Monlevade e interdita os dois sentidos da rodovia, na altura do quilômetro 438.

Segundo a PRF de Sabará, o motorista morreu no acidente. O trânsito deve ficar fechado até 8h, aproximadamente.

Matéria em atualização