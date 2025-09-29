Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Acidentes com carreta, ônibus e caminhão têm uma morte e travam BR-381

Trânsito na altura de Naque (MG), no Vale do Rio Doce, é coordenado no esquema de pare e siga na manhã desta segunda-feira (29/9). Em Sabará, o bloqueio é total

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
29/09/2025 05:48 - atualizado em 29/09/2025 05:59

compartilhe

Siga no
x
Acidente deixa o trânsito lento na BR-381 no Vale do Rio Doce
Acidente deixa o trânsito lento na BR-381 no Vale do Rio Doce crédito: Reprodução/Redes sociais

Dois acidentes envolvendo carretas e um ônibus de turismo complicam o trânsito da BR-381 no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, e na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), no início da manhã desta segunda-feira (29/9).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Governador Valadares (MG), que acompanha uma das ocorrências, a batida do Vale do Rio Doce aconteceu na saída de Naque (MG), no sentido norte (ou Governador Valadares).

Leia Mais

Ambulâncias da concessionária Nova 381 atuam na ocorrência, mas informações preliminares indicam que nenhuma pessoa precisou de atendimento médico. 

O trânsito segue no esquema de pare e siga nos dois sentidos. Às 5h20, os veículos já estavam sendo retirados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O trânsito segue lento no trecho.

Na Grande BH

Já em Sabará (MG), na Região Metropolitana, um caminhão com uma carga ainda não especificada tombou no sentido de João Monlevade e interdita os dois sentidos da rodovia, na altura do quilômetro 438. 

Segundo a PRF de Sabará, o motorista morreu no acidente. O trânsito deve ficar fechado até 8h, aproximadamente.

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito br-381 carreta minas-gerais onibus prf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay