COBRANÇA À VISTA

Fotos revelam detalhes dos dois novos pedágios na BR-381

Pedágio na BR-381 começa a ser cobrado neste sábado (27/9)

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
26/09/2025 16:42

Pedágio em Caeté
Pedágio em Caeté crédito: Leandro Couri/Em/D.A.Press

A cobrança de pedágio no sistema free flow começa à meia-noite deste sábado (27/9) na BR-381, com a entrada em operação de duas praças: em Caeté (km 411), na Grande BH, e em João Monlevade (km 345), na Região Central.

A previsão é que, até novembro, sejam ativadas mais três praças de pedágio: em Jaguaraçu, Belo Oriente e em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. A BR-381, apelidada de “Rodovia da Morte”, está sob concessão da Nova 381 desde fevereiro. No dia 16, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)
autorizou o início da cobrança nas duas primeiras praças.

Confira imagens dos dois novos pedágios já prontos na BR-381

 

Pedágio em João Monlevade Leandro Couri/EM/D.A.Press
Totem para pagamento Leandro Couri/EM/D.A.Press
SAU são locais em que motoristas também podem pagar Leandro Couri/EM/D.A.Press
Vista aérea do pedágio em João Monlevade Leandro Couri/EM/D.A.Press
Totens estarão presentes em SAUs Leandro Couri/EM/D.A.Press
Motoristas podem pagar quase R$ 30 Leandro Couri/EM/D.A.Press
Pedágio começa neste sábado (27) Leandro Couri/EM/D.A.Press
Serão duas praças de pedágios Leandro Couri/EM/D.A.Press
Motociclistas estão isentos da cobrança Leandro Couri/EM/D.A.Press
Totens estão presentes em restaurantes Leandro Couri/EM/D.A.Press
Cobrança free-flow Leandro Couri/EM/D.A.Press
Pedágio em Caeté Leandro Couri/Em/D.A.Press

 

Tópicos relacionados:

br-381 cobranca minas-gerais pedagio

