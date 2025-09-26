Fotos revelam detalhes dos dois novos pedágios na BR-381

A cobrança de pedágio no sistema free flow começa à meia-noite deste sábado (27/9) na BR-381, com a entrada em operação de duas praças: em Caeté (km 411), na Grande BH, e em João Monlevade (km 345), na Região Central.

A previsão é que, até novembro, sejam ativadas mais três praças de pedágio: em Jaguaraçu, Belo Oriente e em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. A BR-381, apelidada de “Rodovia da Morte”, está sob concessão da Nova 381 desde fevereiro. No dia 16, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)

autorizou o início da cobrança nas duas primeiras praças.

Confira imagens dos dois novos pedágios já prontos na BR-381