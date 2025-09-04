Pedágios eletrônicos serão instalados na BR-262 em novembro; saiba onde

Dois pedágios eletrônicos estão previstos para serem instalados em dois pontos da BR-262, em Minas Gerais, em novembro. O modelo sem chancela no sistema FreeFlow vai identificar o veículo automaticamente, com passagem direta, sem necessidade de paradas e filas de espera. Segundo a concessionária que administra a rodovia, Way262, ainda não há informações sobre valor.

Os novos pórticos serão instalados em Ibiá, na Região do Alto Paranaíba; e em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas. A ativação ocorrerá em novembro, ainda sem data definida. Sobre o valor do pedágio, a concessionária informou que a decisão será da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

"O modelo oferece passagem direta, sem paradas e sem filas; tecnologia moderna que identifica o veículo automaticamente; menos paradas resulta em menos poluição e menos consumo de combustível", explicou a administradora da rodovia.

A empresa é responsável por 438,9km de extensão da estrada. Entre as cidades incluídas estão Betim, Juatuba, Mateus Leme, Florestal, Igaratinga, Pará de Minas, São Gonçalo do Pará, Conceição do Pará, Nova Serrana, Araújo, Bom Despacho, Moema, Luz, Córrego Dantas, Campos Altos, Ibiá, Araxá, Perdizes, Sacramento e Uberaba.

De acordo com a Way262, a tecnologia de pedágio eletrônico, já está em atividade em várias rodovias estaduais e federais. A empresa informou que outras concessionárias como a ECO; EPR, que administra a BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora; NOVA 381, que comanda a rodovia de mesmo nome; CSG, responsável por trechos rodoviários no Rio Grande do Sul, também utilizam esse formato de pedágio.