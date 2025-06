MG: único pedágio sem cancela completa um ano e inadimplência surpreende

O primeiro pedágio sem cancela no sistema Free Flow de Minas Gerais completou um ano no início de junho com apenas 3,8% de inadimplência, uma das menores taxas do país entre as rodovias concessionadas. O pedágio funciona no quilômetro 12,7 da rodovia estadual MG-459, em Monte Sião, no Sul do estado. O projeto agrada a concessionária EPR Sul de Minas e o Governo de Minas, que estudam ampliar o sistema para outros pontos e rodovias concessionadas no estado, entre elas a BR-040.





O projeto faz parte da iniciativa do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), que tem o objetivo de modernizar as estradas do estado e acompanhar as principais tendências do setor.





O pedágio Free Flow permite que o usuário quite a tarifa de R$ 9,60 em até 30 dias após a passagem, utilizando TAGs eletrônicas, totens de autoatendimento, o site ou o aplicativo da concessionária. Quando o motorista passa pelo pedágio, a placa do veículo ou a TAG eletrônica é lida pelo sistema.

A cobrança é feita de forma automática, na mesma hora, para o condutor que já possui a TAG eletrônica. Para o usuário que não utiliza a TAG, o pagamento pode ser feito em até 30 dias pelos totens de autoatendimento, o site ou o aplicativo da EPR Sul de Minas.





Segundo a diretora-executiva da EPR Sul de Minas, Erica Kawatake, antes da implantação do sistema, a concessionária fez um trabalho extensivo na região com a população que vive às margens da rodovia para que o pedágio Free Flow fosse bem recebido. “Nós mapeamos o perfil do usuário da rodovia. O primeiro passo era comunicar o que era o pedágio Free Flow, depois explicar como funciona o mecanismo de pagamento e reforçamos isso continuamente. Temos placas falando sobre o sistema em toda a rodovia, em outras praças de pedágio e em pontos de parada”.





E a inadimplência?

Ainda segundo Erica, no início da implantação do pedágio sem cancela, a maior preocupação da concessionária era o índice de inadimplência. Porém, um ano depois, o projeto se mostrou muito satisfatório, com apenas 3,8% de inadimplência. Ou seja, dos 700 mil veículos que passaram na rodovia desde o início do projeto, cerca de 26 mil não pagaram o pedágio. “Se comparado com outras rodovias que também adotaram o sistema Free Flow, é o menor índice do país”.

“O sucesso do pedágio eletrônico mostra como a combinação da inovação com a tecnologia pode transformar a mobilidade. Isso prova que estamos no caminho certo para modernizar nossas rodovias e facilitar a vida de quem trafega por elas”, afirma o secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, Pedro Bruno.

O condutor que passa pelo sistema Free Flow tem até 30 dias para fazer o pagamento. Depois disso, caso o valor não seja quitado, o motorista recebe uma multa de R$ 195,23 emitida pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG), além de cinco pontos na carteira de habilitação.







Benefícios do pedágio sem cancela





De acordo com a EPR Sul de Minas, o pedágio sem cancela garante maior agilidade e fluidez para o motorista, já que o sistema elimina filas nas praças de pedágio, promove um fluxo contínuo de veículos e reduz significativamente o tempo de deslocamento. Além disso, com menos paradas, há uma diminuição no consumo de combustível e na emissão de gases poluentes, contribuindo para a sustentabilidade ambiental.





Ainda de acordo com a concessionária, o sistema é alinhado às tendências globais de mobilidade e tecnologia, similar aos modelos utilizados na Europa e nos Estados Unidos.





“O sistema foi implementado com o objetivo de proporcionar a melhor experiência para o usuário e para as comunidades da região. Com essa inovação, além de oferecermos mais fluidez no trânsito, também reduzimos emissões de gases poluentes, agilizamos viagens e facilitamos o transporte de mercadorias”, afirmou Erica.





Ampliação do sistema





A concessionária EPR Sul de Minas aprovou o sistema de pedágios sem cancela e estuda ampliar o Free Flow para outros pedágios e rodovias administradas pela EPR. Porém, segundo Erica, não há projetos em andamento para que a ampliação ocorra em médio prazo.





De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais (Seinfra), todos os projetos de concessão rodoviária em estruturação pelo governo atualmente preveem a utilização do sistema Free Flow.

“Um exemplo é a concessão rodoviária do lote Via Liberdade, intervenção que vai viabilizar a duplicação total da BR-356 e trazer outras melhorias no trecho que liga a MG-329, em Rio Casca, passando pela MG-262 e BR-356, até a BR-040, em Nova Lima. O contrato do Rodoanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte também prevê a adoção da tecnologia nas praças de pedágio, após sua implantação”, explicou a secretaria.



Free Flow pelo Brasil







O ponto de pedágio Free Flow na MG-459, em Monte Sião, é o primeiro e único do sistema sem cancela em Minas Gerais. Mas já há outras rodovias no Brasil que usam o pedágio sem cancela.

A primeira rodovia a usar o sistema foi a BR-101, no Rio de Janeiro, com três pontos de pedágio sem cancela - km 414 (Itaguaí), km 447 (Mangaratiba) e km 538 (Paraty). A BR-101 é a única via federal a usar o sistema e, até o momento, não há previsão de ampliação do projeto em outras vias nacionais.