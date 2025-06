Pedágios de rodovias em Minas ficam mais caros a partir desta sexta-feira

Dirigir pelas rodovias MG-050, BR-265 e BR-491 vai pesar um pouco mais no bolso dos motoristas a partir desta sexta-feira (13/6). As tarifas de pedágio nestas estradas, todas administradas pela concessionária Via Nascentes, foram reajustadas com base no IPCA — índice que mede a inflação do país — e tiveram aumento médio de 7,31%. O novo valor já estará em vigor nas nove praças de pedágio distribuídas ao longo das vias.

O impacto será sentido de forma diferente, dependendo do tipo de veículo. Para os automóveis, caminhonetes e furgões, por exemplo, o preço sobe de R$ 8,20 para R$ 8,80. Já motociclistas pagarão R$ 4,40, contra os R$ 4,10 cobrados até esta quinta. No topo da tabela estão os caminhões e ônibus de seis eixos, cuja tarifa passou de R$ 49,20 para R$ 52,80.

A medida segue o que está previsto no contrato de concessão firmado entre o governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), e a Via Nascentes, no modelo de Parceria Público-Privada (PPP). A autorização para o reajuste foi formalizada na Nota Técnica nº 65/Seinfra/Subreg/2025.

Segundo a concessionária, o aumento anual considera não só a correção inflacionária acumulada como também uma cláusula de compensação dos chamados “saldos de arredondamentos” — um mecanismo contratual que ajusta as tarifas para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

A MG-050 e seus trechos complementares da BR-265 e BR-491 conectam a Região Metropolitana de Belo Horizonte ao Sudoeste do estado, em cidades como Betim, Divinópolis, Formiga, Passos e São Sebastião do Paraíso. No total, são 371,4 quilômetros sob administração da Via Nascentes, com promessa de melhorias em infraestrutura, segurança viária e serviços ao usuário.

Para quem roda com frequência pelas rodovias, o reajuste exige atenção redobrada no planejamento financeiro das viagens. Para um automóvel que passa por duas praças de pedágio em cada trecho de ida e volta, por exemplo, o custo acumulado chega a R$ 35,20 por viagem. Os valores dos pedágios estão disponíveis no site da concessionária.