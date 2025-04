A partir desta terça-feira, 1º de abril, as tarifas de pedágio nas rodovias BR-135 e LMG-754 terão aumento. O valor para carros de passeio passará de R$ 9,60 para R$ 10,20, enquanto motociclistas pagarão R$ 5,10. Veículos com semirreboque pagarão R$ 15,30, e com reboque, R$ 20,40. Caminhões terão valores ajustados conforme o número de eixos, com tarifas de até R$ 61,20 para os de seis eixos.

O reajuste foi autorizado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) e segue o contrato de concessão firmado entre a Ecovias Norte Minas e o Estado de Minas Gerais. A concessionária administra 363,95 quilômetros de rodovias, que ligam Curvelo, Montes Claros e Cordisburgo.

As praças de pedágio afetadas estão localizadas em Montes Claros (BR-135, km 399), Bocaiuva (BR-135, km 466), Buenópolis (BR-135, km 523), Corinto (BR-135, km 583), Curvelo (BR-135, km 634 e LMG-754, km 25).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O reajuste segue as diretrizes do Contrato de Concessão SETOP 004/18 entre a Ecovias Norte Minas (antiga Eco135) e o Estado de Minas Gerais.





Novos valores por categoria

Carros de passeio: R$ 10,20

Motocicletas: R$ 5,10

Carros com semirreboque: R$ 15,30

Carros com reboque: R$ 20,40