"Seja leve, mesmo no trânsito pesado": fórum em BH vai discutir acidentes

Nesta sexta-feira (23/5), às 18h, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – Regional Minas Gerais (SBOT-MG) realizará o Fórum de Prevenção ao Acidente de Trânsito, no auditório do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM-MG) – localizado na Rua dos Timbiras, 1200, Bairro Boa Viagem, em Belo Horizonte.

Com o tema "Seja leve, mesmo no trânsito pesado" e o lema “Você pode fazer o trânsito seguro. O seu cuidado salva vidas”, a campanha tem o objetivo de alertar condutores de veículos sobre os riscos de imprudência.

O evento é destinado a motociclistas, motoristas, agentes de trânsito e pedestres e contará com palestras e debates com profissionais acerca do tema. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas via Whatsapp. A iniciativa integra o movimento Maio Amarelo de prevenção de acidentes de trânsito, em que a cor simboliza atenção.

Dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) revelam que Minas Gerais é o primeiro no ranking de estados com maior número de acidentes de trânsito, com cerca de 9,3 mil em 2024, que resultaram em 794 mortes e 11.745 feridos. Já em todo o país, número de ocorrências de 2023 para 2024 subiu 7,8%, passando de 67.766 para 73.114.

"Há uma preocupação de vários grupos da sociedade para prevenção e redução do número de mortes no trânsito", comenta o presidente da Regional Minas Gerais da SBOT, Agnus Welerson Vieira, nas redes sociais. Isso porque os acidentes geram sobrecarga nos hospitais e no sistema público de saúde: no início do ano, por exemplo, hospitais como o Risoleta Neves chegaram a reduzir cirurgias eletivas devido à alta demanda por atendimentos ortopédicos de emergência.

"Nós gostaríamos muito de ter a presença de vocês no nosso fórum", acrescenta Agnus, incentivando a participação da população para ajudar a pensar em maneiras de tornar o trânsito mais seguro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço

Fórum de Prevenção ao Acidente de Trânsito

Data: 23/5 (sexta-feira)

Horário: 18h

Local: Auditório do CRM-MG – Rua dos Timbiras, 1200, Bairro Boa Viagem – Belo Horizonte, MG

Inscrições: WhatsApp (31) 98465-7428

E-mail: secretaria@sbot-mg.org.br

Mais informações: site e Instagram