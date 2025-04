Feriado: ação incentiva práticas para prevenir acidentes nas estradas

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Com o tema “Seja leve, mesmo no trânsito pesado”, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – Regional Minas Gerais (SBOT-MG) antecipou para esta quarta-feira (30/4) o lançamento da campanha do Maio Amarelo, mês de prevenção a acidentes de trânsito. A ação busca alertar os condutores para os riscos de imprudência, sobretudo nas vésperas do feriado prolongado, período historicamente marcado pelo aumento de ocorrências nas estradas.

Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o número de acidentes e de vítimas nas rodovias federais do Brasil e de Minas Gerais disparou entre 2023 e 2024. Em todo o país, o número de ocorrências subiu 7,8%, passando de 67.766 para 73.114. Minas Gerais, que detém a maior malha viária federal do país, continua liderando o ranking de estados com maior número de acidentes: de 9.007 em 2023, foram registrados 9.288 casos neste ano — um aumento de 3,1%.

O crescimento da violência nas estradas também se reflete nas mortes. De acordo com a PRF, o número de óbitos no Brasil saltou de 5.627 para 6.153 (+9,3%) entre 2023 e 2024. Em Minas, o avanço foi semelhante: de 726 para 794 mortes. O número de feridos, no entanto, apresentou leve queda no estado - de 11.786 para 11.745.

“Há uma preocupação muito grande com os acidentes, especialmente os envolvendo motos. São traumas de alta energia, que provocam lesões complexas, como e com sequelas muitas vezes irreversíveis. Por isso resolvemos antecipar o lançamento da campanha, já que o feriado é um momento crítico”, afirma o presidente da SBOT-MG, Agnus Welerson Vieira, citando que os traumas ortopédicos mais comuns são as fraturas expostas, dos membros e da coluna.

Além do impacto na vida das vítimas e de suas famílias, os acidentes geram sobrecarga nos hospitais e no sistema público de saúde. Agnus lembra que, em Belo Horizonte, hospitais como o Risoleta Neves chegaram a reduzir cirurgias eletivas no início do ano devido à alta demanda por atendimentos ortopédicos de emergência. “Fraturas não podem esperar. E isso consome tempo, equipes e leitos. No feriado, a situação se agrava ainda mais, e os hospitais como João XXIII, Odilon Behrens, São Francisco e Santa Casa ficam sobrecarregados”, destaca.

A campanha da SBOT-MG será focada especialmente nos motociclistas, grupo mais vulnerável no trânsito e com maior incidência de acidentes graves. “O uso da moto como ferramenta de trabalho, aliado à falta de habilitação em muitos casos, torna esse público ainda mais exposto”, diz o ortopedista.

A ação deste ano também prevê um evento de debate com representantes de grandes empresas mineiras e autoridades estaduais para discutir o impacto dos acidentes na saúde pública e na cadeia produtiva. Um segundo evento, com entrega de materiais educativos ao público em local ainda a ser definido, também está sendo programado.

“A ideia é mostrar que a mudança depende do comportamento de cada um. Não basta melhorar vias e sinalizações. O condutor precisa fazer sua parte. Por isso escolhemos esse lema: ‘Você pode fazer o trânsito seguro. Seja leve, mesmo no trânsito pesado.”