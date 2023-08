Acidentes e vítimas: especialista detalha problemas e perigos da BR-381

432

Acidente aconteceu na altura do KM 526 da BR-381 (foto: Mateus Parreiras/EM/DA Press) “Rodovia da Morte”. É assim que a BR-381 é conhecida por quem precisa trafegar pelo trecho no dia a dia. O acidente da madrugada desse domingo (20/8) vitimou sete torcedores do Corinthians que voltavam para São Paulo após a partida contra o Cruzeiro, no Mineirão e é mais um das dezenas que são registrados mensalmente na via.





O trecho onde ocorreu a batida, próximo ao KM 526, entre Igarapé e Brumadinho, na Grande BH, é considerado um dos mais perigosos de toda a rodovia. Conhecido como a Alto da Conquista, é um local sinuoso e de serras, com curvas fechadas e declives fortes, apesar de duplicado, dotado de separação de pistas por barreira de concreto e contar com acostamento.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre 2020 e 2023 dez pessoas morreram e 21 ficaram feridas , sendo três com gravidade. Ao todo, foram oito acidentes no período, envolvendo 11 veículos e 18 pessoas.









O especialista em trânsito Rodrigo Mendes entende que o trecho tem características muito específicas que dificultam a vida do motorista. “Temos que lembrar do relevo de Minas. As estradas são abertas nas serras e montanhas. Então, temos muitos trechos de serra. Na situação atual, vejo aquele trecho sendo muito perigoso. Ele é muito sinuoso, em descida e, sobretudo, em um ponto que acontece neblina e cerração”, explicou.





Sinto que aquelas curvas, ali naquele local tem um problema específico. Fazendo as curvas, a gente sente que o carro está sendo jogado para fora, ao contrário do que é recomendado. Com isso, exige mais cautela e perícia do motorista para evitar acidentes. É um trecho também que se percebe um fluxo muito misto, entre caminhões e carros de passeio. Às vezes, tem pessoas que não tem muita experiência nas estradas. Então você tem uma imperícia e às vezes falta de atenção do motorista”, completou.





O especialista entende que obras no trecho da rodovia para diminuir o número de acidentes são difíceis e propõe uma mudança no traçado para auxiliar os motoristas. "A construção do Rodoanel pode ajudar. Vai diminuir o fluxo de veículos pesados ali. Mas temos poucas saídas. O certo seria diminuir algumas curvas. Às vezes utilizar o espaço de uma mineradora que tem nas margens da rodovia ajudaria a construir viadutos ou algo para ajudar. Se depender de grandes obras, entendo que a curto prazo o ideal seria refazer o traçado, corrigindo o erro de engenharia. Fazer alguma intervenção para que a gravidade volte a jogar os carros para dentro da pista.”





Para Rodrigo, o acidente envolvendo o ônibus destaca também os perigos que as “caravanas de torcedores” trazem nas rodovias. “A situação da viagem, do ônibus, condições de uso e como geralmente acontece esse tipo de viagem de torcida organizada. São preços baixos, então com toda a certeza as empresas não dão toda a condição de manutenção do veículo nem de descanso pro motorista, geralmente é um bate volta. pelo pouco que se arrecada na viagem, a empresa não consegue arcar com todos os custos necessários”, disse.

"A serra é muito perigosa. Não passa uma semana sem acidente, sempre na Curva do Desmanche. Acho que o nome é esse porque sempre desmancha um caminhão ali. Teve uma semana que foram acidentes todos os dias. Parece até combinado. Tira um caminhão tombado da pista ou do acostamento, daí a pouco tomba outro", comentou o caminhoneiro ao Estado de Minas.





"É uma mistura de falta de manutenção com o trecho que é perigoso, se os freios não estiverem em dia, ninguém segura nas descidas dessas curvas", completou.





O especialista diz que a falta de fiscalização, principalmente do poder público, contribui para a quantidade exagerada de acidentes. “Falta de fiscalização do poder público. Apesar da rodovia ser privatizada, existe uma ausência do poder público. Ele segue ausente, agora na fiscalização. O MP ou outros órgãos já deveriam ter exigido alguma intervenção, melhorias, em cima da Arteris”, explicou Rodrigo.

Um ônibus que transportava 43 torcedores do Corinthians tombou por volta das 3h deste domingo na BR-381, altura do Km 525,4, entre Brumadinho e Igarapé, na Grande BH, matando ao menos sete pessoas e deixando 36 feridos, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).





Inicialmente, foi divulgada a informação de que, no local, sete pessoas morreram. No entanto, por volta das 9h30, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) emitiu um comunicado dando conta de oito mortos ao todo. Às 11h, a polícia publicou uma errata informando que se tratavam mesmo de sete mortes.





O transporte particular retornava depois da partida da noite passada, no Mineirão, em Belo Horizonte, a 60 quilômetros do local do acidente.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em nota, informou que o veículo envolvido no acidente não tem registro nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros, o que classifica a viagem como irregular . "A ANTT esclarece que fornecerá, quando solicitadas, todas as informações necessárias às autoridades de segurança pública para apoiar as investigações", diz a nota.