Maio Amarelo é a campanha que alerta sobre os graves efeitos dos acidentes de trânsito. Em 2024, o tema da campanha é A Paz no Trânsito Começa por Você, e essa responsabilidade pode ser mensurada pelos números que mostram uma severa realidade.



Segundo dados do IPEA, em 2023 o Brasil registrou mais de 390 mil óbitos em ocorrências de acidentes de transportes terrestres. Junto a isso, uma estimativa de gastos públicos de algo em torno de R$ 20 bilhões todos os anos.



Além das perdas físicas, materiais e do alto custo para a sociedade, o impacto pode ser percebido na rede de saúde de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), com o uso da capacidade de atendimento migrando para essas vítimas.



O Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, chega a registrar cerca de 60% dos atendimentos voltados às pessoas que se acidentaram no trânsito. De janeiro a abril de 2024, o Baleia já realizou 1.528 cirurgias ortopédicas. No ano de 2023, foram mais de 15 mil cirurgias, com alongamento e reconstrução óssea e outras subespecialidades.



Segundo o coordenador do serviço de ortopedia e traumatologia, Wagner Nogueira, se a demanda fosse menor, essa capacidade de atendimento poderia ser disponibilizada para outras cirurgias eletivas. “As pessoas não imaginam o tamanho do real impacto dos acidentes de trânsito. É uma cadeia de coisas que começam com os custos com a estrutura hospitalar, e seguem com custos da rede previdenciária, diminuição da capacidade de produção econômica e ocupação da capacidade da rede hospitalar. Isso sem contar o intangível, a perda de entes queridos”, comenta o especialista.



Michel Nunes de Almeida, motofretista de 38 anos, foi vítima de um acidente enquanto transportava uma passageira em sua moto. Ele conta que, em um cruzamento, outra moto colidiu com eles. Na queda, fraturou o tornozelo e rompeu ligamentos no ombro, ambos do lado direito. A passageira não sofreu ferimentos graves.



“Quem trabalha sobre a moto o dia todo fica mais suscetível a acidentes. Infelizmente vou ficar pelo menos 90 dias parado, sem a fonte do meu sustento. E, talvez, precise adiar meu sonho de concluir o curso de técnico de enfermagem. Mas estou com saúde e logo vou me recuperar”, contou no momento da alta médica.



Já a estudante de engenharia Lorenna Eva sofreu um acidente há cerca de um ano. A recuperação foi longa, e ela agradeceu o atendimento do médico que fez a cirurgia em um post em suas redes sociais. “Agradecida pelo atendimento incrível que recebi do Dr. Diogo Sabido e sua equipe. Hoje, recuperada, valorizo todo esse processo e o trabalho desse anjo”, escreveu.