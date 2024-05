Na relação 'sugar', tudo é acertado antecipadamente, sem confusões, confirmando que relações bem sucedidas ocorrem quando as expectativas do casal estão alinhadas

Dinheiro e amor combinam? Para muitos, não. Há quem acredite que essa mistura pode acabar gerando diversos problemas na relação. Já nos relacionamentos "sugar", essa perspectiva é diferente - as pessoas reconhecem que o dinheiro desempenha um papel importante, proporcionando experiências inesquecíveis para o casal.



Especialista em relacionamentos do MeuPatrocínio, Caio Bittencourt destaca a importância da comunicação aberta nessas situações. "Em nosso site, é comum que homens muito bem-sucedidos, conhecidos como 'sugar daddies', busquem mulheres jovens, as 'sugar babies', para proporcionar conforto e uma vida de luxo. Mas, mesmo nesses casos, a conversa é clara - o casal estabelece as expectativas para que tudo fique alinhado de forma transparente. É um exemplo clássico de que o dinheiro é um facilitador e não um obstáculo", diz.

Em um relacionamento tradicional, misturar dinheiro e assuntos amorosos pode se tornar um problema, já que é raro os casais expressarem abertamente suas necessidades. No estilo de vida "sugar", essa dinâmica acontece de maneira diferente, pois demanda uma comunicação eficaz para evitar frustrações futuras.





As mulheres recebem frequentes mimos, que variam desde viagens até mesadas generosas. E por que isso não se torna um problema a longo prazo? A resposta é simples: porque as pessoas se sentem à vontade para falar de suas necessidades e estabelecer limites. É por essa razão que esse estilo de relacionamento tem ganhado a preferência de muita gente nos últimos anos.

Leia: Fetiche em pagar a conta? A prática que gera polêmica entre as pessoas



"Definir metas também é um passo importante para direcionar onde o dinheiro deve ser investido. Uma verdadeira 'sugar baby', por exemplo, compreende que seu 'sugar daddy' investe nela para vê-la crescer pessoal e profissionalmente. Assim, ela passa a focar em objetivos que a auxiliem nesse processo, sempre contando com o apoio do seu daddy", complementa Caio.

Relacionamento sugar: o que é?



O chamado relacionamento "sugar" é uma opção para quem quer estar em um romance descontraído e sem cobranças. Trata-se de um estilo de relação composto por um homem maduro e bem sucedido, o "sugar daddy", e geralmente uma mulher jovem e decidida, a "sugar baby". Tudo é acertado antecipadamente, sem confusões, confirmando que relações bem sucedidas ocorrem quando as expectativas do casal estão alinhadas.

Leia: Balão intragástrico: cirurgia pode ter causado morte de engenheira em BH



O termo une pessoas com o mesmo pensamento, mesmos interesses e crenças - o homem deve ser o provedor de uma relação, sem que a liberdade da mulher seja afetada. Nessa dinâmica tudo é conversado, sem dramas e de forma leve e fluida. Trata-se de um upgrade dos “romances tradicionais”.