As enchentes que recentemente atingiram 90% do Rio Grande do Sul não apenas devastaram casas e infraestruturas, mas também criaram condições perigosas para a proliferação de doenças. A água acumulada e os entulhos são ambientes ideais para mosquitos, escorpiões, aranhas e cobras. Para famílias que perderam muito, tomar precauções efetivas pode ser um desafio, mas algumas medidas essenciais podem ser implementadas com recursos limitados, de acordo com o médico Rafael Machado, gestor do Olá Doutor, aplicativo de telemedicina.

De acordo com Rafael Machado, “com a ajuda de serviços especializados e de voluntários, é importante priorizar a remoção de entulhos e a correta higienização generalizada dos locais acometidos pelas enchentes; pois podem ser esconderijos para animais perigosos, criadouros de mosquitos e incubadores de diversas doenças infectocontagiosas. Tudo isto, claro, com o máximo de proteção individual possível, como roupas compridas, calçados fechados, repelente e a melhor higiene pessoal disponível”.

Medidas diante de um momento trágico

Rafael traz mais algumas dicas que podem auxiliar nesse momento trágico:

Ferva a água para consumo e cozinhe por pelo menos 1 minuto para garantir sua potabilidade.

Evite deixar recipientes que possam acumular água abertos, para não tornarem-se criadouros de mosquitos.

usque atendimento médico assim que possível, mesmo sem alterações, para o devido acompanhamento de saúde, em, por exemplo, serviços de telemedicina como o Olá Doutor.

Uma vez com avaliação e acompanhamento médico, mantenha-se atento a quaisquer alterações físicas e mentais e informe seu médico imediatamente.

Os sinais de doenças infecciosas

Fique atento a alguns sinais e sintomas de doenças infecciosas comuns após enchentes:

Leptospirose: a leptospirose é uma doença bacteriana transmitida por meio da urina de animais infectados, especialmente ratos, que pode contaminar água e a lama. Os sintomas geralmente aparecem de uma semana a 12 dias após a exposição e incluem:

Febre alta súbita

Dor de cabeça severa

Dor muscular, especialmente nas panturrilhas e costas

Calafrios

Vômitos

Olhos vermelhos

Icterícia (amarelamento da pele e dos olhos)

Erupção cutânea

Diarréia e dor abdominal

Em casos graves, pode levar a problemas renais e hepáticos, podendo ser fatal.

Dengue: a dengue é uma doença viral transmitida pela picada de mosquitos Aedes aegypti infectados. Os sintomas normalmente começam de quatro a dez dias após a picada e podem incluir:

Febre alta repentina

Fortes dores de cabeça

Dor atrás dos olhos

Dores nas articulações e músculos

Fadiga

Náusea e vômito

Erupção cutânea, que aparece de três a quatro dias após o início da febre

Sangramento leve (por exemplo, sangramento nasal ou gengival)

Hepatite A: a hepatite A é uma infecção viral que afeta o fígado, e pode ser transmitida por ingestão de água ou alimentos contaminados. Os sintomas geralmente aparecem de duas a seis semanas após a infecção e incluem:

Febre

Mal-estar geral

Perda de apetite

Náusea

Dor abdominal, especialmente no lado direito sob as costelas inferiores

Urina escura

Fezes claras ou de cor pálida

Icterícia (amarelamento da pele e dos olhos)

“As comunidades afetadas pelas enchentes enfrentam um longo caminho para a recuperação. Porém, essas medidas preventivas básicas podem reduzir significativamente o risco de doenças. A união da comunidade, o apoio governamental e a informação são fundamentais neste processo de reconstrução e recuperação”, recomenda Rafael Machado.