Pedágio na BR-381 começa a ser cobrado neste sábado (27)

A cobrança de pedágio no modelo free flow começa a valer na BR-381 na virada desta sexta-feira (26/9) para o sábado (27/9). Duas praças entrarão em operação: em Caeté (Km 411) e João Monlevade (Km 345). Até novembro, mais três praças devem ser ativadas em Jaguaraçu, Belo Oriente e Governador Valadares.



O sistema eletrônico não exige parada em cancelas. A cobrança é feita pela leitura da placa ou por TAG. Para veículos de passeio, a tarifa pode chegar a R$ 28,40 na soma das praças. Motociclistas terão passe livre. A novidade, porém, divide opiniões. Motoristas relataram melhora no asfalto e aprovaram a rapidez do sistema, mas criticaram o preço e a ausência de duplicação em todo o trecho. Entidades e políticos também pedem a suspensão da cobrança até que obras estruturais sejam concluídas.

O que acham os motoristas



O técnico de segurança e administrador de empresas Sebastião Caetano, de 58 anos, tem um sítio na região de João Monlevade e estava indo para Sete Lagoas. “A estrada melhorou muito, o asfalto ficou bem melhor. Só achei o preço salgado, poderia ser entre R$ 8 ou R$ 10”, afirma.



Poliana Ribeiro, 40 anos, saiu de Ipatinga rumo à capital mineira. Ela elogiou o sistema free flow, na qual o motorista não precisa parar para pagar. “A estrada melhorou bastante, até achei o preço justo. Só que poderiam duplicar, igual fizeram em Caeté”, reivindica.

Já o motorista de ônibus de turismo Everson Marini, de 31 anos, discorda da implementação do pedágio na rodovia. Para ele, só deveria ser cobrado após a duplicação. “Apesar da rodovia ter melhorado, com um asfalto melhor e boa sinalização, ainda a via é de mão dupla. Então continua sendo muito perigosa”.



Opinião parecida à do taxista Sérgio Luiz Dobrado, de 58 anos, que regularmente passa na rodovia. “Vire e mexe tem acidente nesta região, continua sendo um risco para quem passa aqui em João Monlevade”, argumenta.

Como funciona a cobrança



A concessionária Nova 381 explica que a cobrança é feita pelo modelo free flow, que cobra automaticamente por meio da leitura da placa ou da TAG eletrônica. Equipamentos de monitoramento instalados em pontos da via fazem a captura dos dados dos veículos que passam no local do pedágio.



O modelo free flow, anteriormente instalado apenas na MG-459 em Monte Sião, no Sul do de Minas, foi anunciado no trecho da BR-381 no fim de agosto, com a proposta de agilizar o tráfego, uma vez que os motoristas não precisam parar para efetuar o pagamento da tarifa. O tipo de pedágio, já é utilizado em rodovias estaduais de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Ele foi instalado em Minas Gerais pela primeira vez em julho do ano passado.



Descontos e passe livre

É importante lembrar que o motociclista tem passe livre, e não vai pagar pedágio. Para veículos com TAG nada muda: a passagem será debitada normalmente pela operadora e haverá dois tipos de desconto:



– Auto e Caminhão | DBT– Desconto Básico da Tarifa – 5% de desconto

– Somente Auto | DUF – Desconto de Usuário Frequente – a partir da segunda passagem pelo mesmo pórtico, no mesmo sentido e dentro do mesmo mês, o usuário passa a receber descontos adicionais e progressivos sobre a última tarifa paga. Quando atingir a 30ª passagem, o valor com desconto se mantém fixo até o fim do mês.



Onde e como pagar

A Nova 381 instalou 25 totens de pagamento ao longo do trecho entre Caeté e Governador Valadares. Os equipamentos estão disponíveis em postos de combustíveis, restaurantes e nas sete unidades do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs).



Por meio do totem, o usuário digita a placa do veículo, verifica as passagens e valores em aberto. Depois, pode efetuar o pagamento utilizando PIX, cartão de crédito ou débito. O valor estará disponível para consulta no sistema em, no máximo, duas horas após a passagem pelo pórtico.



Além disso, os totens exibem um QR Code que direciona o usuário para baixar o aplicativo da Nova 381. Com o app, é possível realizar o pagamento sem parar na rodovia, via PIX ou cartão de crédito.



Valores do pedágio

Automóvel, caminhonete e furgão | 1 eixo | Simples:

Caeté: 15,50

João Monlevade: 12,90

Total: 28,40



Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 eixos | Simples:

Caeté: 23,25

João Monlevade: 19,35

Total: 42,60



Automóvel e caminhonete com reboque | 4 eixos | Simples:

Caeté: 31,00

João Monlevade: 25,80

Total: 56,80



Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 eixos | Dupla:

Caeté: 31,00

João Monlevade: 25,80

Total: 56,80



Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 eixos | Dupla:

Caeté: 46,50

João Monlevade: 38,70

Total: 85,20



Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 4 eixos | Dupla:

Caeté: 62,00

João Monlevade: 51,60

Total: 113,60



Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 5 eixos | Dupla:

Caeté: 77,50

João Monlevade: 64,50

Total: 142



Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 6 eixos | Dupla:

Caeté: 93,00

João Monlevade: 77,40

Total: 170,40



Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 7 eixos | Dupla:

Caeté: 108,50

João Monlevade: 90,30

Total: 198,80



Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 8 eixos | Dupla:

Caeté: 124,00

João Monlevade: 103,20

Total: 227,20



Avaliação de especialistas



Especialistas analisam a implementação positivamente. De acordo com o professor do Departamento de Engenharia de Transportes e Geotecnia (ETG) da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Marcelo Franco Porto, a medida economiza tempo.



Segundo o engenheiro, a ausência de cancela beneficia não só os motoristas, como as concessionárias, já que diminui custos com infraestrutura e mão de obra.



Porto reforça que a eliminação da infraestrutura física das praças de pedágio permite a integração com sistemas inteligentes de transporte para contagem de fluxo e tráfego, podendo até ser utilizada inteligência artificial (IA). Conforme o especialista, a ausência de paradas nas cancelas reduz o tempo de viagem e melhora a eficiência. Ele menciona, ainda, a implementação bem-sucedida desse modelo em shoppings.



Embora existam desafios tecnológicos, como a necessidade de conectividade constante em áreas com sinal de internet fraco, Marcelo acredita que a tecnologia já existente em outros países, como Estados Unidos e outros da Europa, pode ser adaptada. Ele sugere, inclusive, a possibilidade de implantar pedágios free flow em trechos menores, o que reduziria o custo para o usuário.



Usuários contrários à cobrança



Depois de anunciada a cobrança sobre o pedágio, cerca de 60 manifestantes ocuparam uma faixa da BR-381, na altura do KM 412, em Caeté, na Grande BH, no dia 27 de agosto, para protestar contra a instalação de um pedágio no local. As pessoas presentes ao ato afirmaram que o pórtico sem cancela foi instalado em um ponto que prejudica moradores de Nova União e região, também na Grande BH, no acesso à capital mineira, já que implica gasto na ida e na volta.



Os manifestantes informaram que muitos trabalhadores e estudantes do município, que faz divisa com Caeté, precisam se deslocar diariamente para BH. A pista foi ocupada por 34 minutos, o que provocou lentidão no trânsito da área. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e tentou conter os manifestantes.



Suspensão do pedágio



Na segunda-feira (15/9), deputados, prefeitos, vereadores e lideranças políticas de Minas Gerais protocolaram no Tribunal de Contas da União (TCU) uma denúncia pedindo a suspensão da cobrança de pedágio na BR-381. A representação questiona a legalidade de iniciar a cobrança antes da conclusão das obras de duplicação, manutenção e sinalização no trecho.



O pedido conta com a assinatura do deputado estadual Christiano Xavier, dos prefeitos Waldir José dos Santos (Nova União), Wanderlei dos Santos Ribeiro (Bom Jesus do Amparo) e Alberto Nazaré Pires (Caeté), além do vereador Magno Augusto Motta Macieira Drumond (Bom Jesus do Amparo), da advogada Rosilene Félix Guimarães e do vereador Luiz Henrique Consoli Souza (Santa Bárbara).

De acordo com a denúncia, a tarifa pode representar até R$ 600 por mês para trabalhadores que utilizam a estrada diariamente, sendo que a BR-381 é considerada uma das estradas mais perigosas do estado. Em agosto, um funcionário de uma empresa terceirizada da concessionária morreu em acidente no trevo de Caeté, fato citado pelos denunciantes como exemplo da insegurança do trecho.



A denúncia foi protocolada no dia 12 de setembro e assinada por advogados que representam o grupo político. Veja o que pede a representação:

Suspensão imediata da cobrança nos cinco pedágios previstos (Caeté, João Monlevade, Belo

Oriente, Jaguaraçu e Governador Valadares);



Realização prévia de obras estruturais em toda a rodovia;



Isenção para moradores do entorno das praças;



Reavaliação do modelo de cobrança automática;



Estudos detalhados sobre o impacto socioeconômico na população.

