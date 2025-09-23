Assine
overlay
Início Gerais
GRANDE BH

Homem com mandado de prisão por estupro é preso por acaso na BR-381

Homem dirigia um carro, modelo Hyundai HB20S, quando recebeu ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Betim

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
23/09/2025 23:43

compartilhe

Siga no
x
Ao realizar consulta nos sistemas da polícia, os agentes encontraram um mandado de prisão
Ao realizar consulta nos sistemas da polícia, os agentes encontraram um mandado de prisão crédito: PRF

Foragido da Justiça por crime sexual, um homem, que não teve a idade informada, foi preso na tarde desta segunda-feira (22/9) na BR-381, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O homem dirigia um carro, modelo Hyundai HB20S, quando recebeu ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na altura do km 499 da rodovia.

Leia Mais

Como de praxe em uma fiscalização de rotina, os policiais pediram para ver a CNH dele. Ele apresentou documento de identidade e disse não ter habilitação, informou a PRF.

Ao realizar consulta nos sistemas da polícia, os agentes encontraram um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável. A PRF não deu detalhes sobre a vítima e o crime.

O que diz a lei para o crime de estupro de vulnerável?

"Estupro de vulnerável" está tipificado no artigo 217-A do Código Penal e compreende a prática de atividade sexual ou ato libidinoso com pessoas que, por sua condição, são consideradas vulneráveis. Considera-se como vulnerabilidades para enquadramento no artigo: idade (menor de 14 anos); deficiência mental de vítima; deficiência física que impossibilite a resistência; ou outra causa incapacitante e momentânea, como estar inconsciente ou embriagado.

A pena inicial para o estupro de vulnerável é de reclusão de 8 a 15 anos. No entanto, pode ser aumentada se a conduta resultar em lesão corporal grave (de 10 a 20 anos) ou morte (de 12 a 30 anos).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

betim br-381 estupro preso

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay