Assine
overlay
Início Gerais
ESTERILIZAÇÃO

BH: castração de cães e gatos precisará de agendamento no site gov.br

De acordo com a prefeitura, o serviço, disponibilizado aos moradores da capital mineira, seguirá sendo gratuito

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
23/09/2025 20:05

compartilhe

Siga no
x
Castração feita pela PBH
Castração feita pela PBH crédito: PBH / Divulgação

O agendamento do serviço de castração de cães e gatos, oferecido pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) aos moradores, passará por mudanças. A partir de 6 de outubro, a marcação da cirurgia será feita exclusivamente por meio do gov.br, portal unificado do governo federal. 

De acordo com a PBH, a principal mudança será na tela de login, que exigirá o preenchimento dos campos de CPF e senha do cidadão. As senhas cadastradas no sistema atual não serão mais aceitas. Para marcar a cirurgia, continuará sendo obrigatório ter um e-mail válido, que será utilizado para o envio de todas as informações sobre o procedimento.

Leia Mais

Até a data prevista para a mudança, o agendamento continuará sendo realizado exclusivamente pelo  site da PBH. Após a marcação, o procedimento é feito em uma das unidades de esterilização. O serviço de castração seguirá gratuito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os cães e gatos submetidos à esterilização devem ter idade entre 4 meses e 8 anos. O peso mínimo é de 1,5 kg, no caso de gatos filhotes. Todos os animais passam por avaliação veterinária antes da cirurgia.

Tópicos relacionados:

agendamento caes castracao e gatos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay