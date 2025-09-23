BH: castração de cães e gatos precisará de agendamento no site gov.br

O agendamento do serviço de castração de cães e gatos, oferecido pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) aos moradores, passará por mudanças. A partir de 6 de outubro, a marcação da cirurgia será feita exclusivamente por meio do gov.br, portal unificado do governo federal.

De acordo com a PBH, a principal mudança será na tela de login, que exigirá o preenchimento dos campos de CPF e senha do cidadão. As senhas cadastradas no sistema atual não serão mais aceitas. Para marcar a cirurgia, continuará sendo obrigatório ter um e-mail válido, que será utilizado para o envio de todas as informações sobre o procedimento.

Até a data prevista para a mudança, o agendamento continuará sendo realizado exclusivamente pelo site da PBH. Após a marcação, o procedimento é feito em uma das unidades de esterilização. O serviço de castração seguirá gratuito.

Os cães e gatos submetidos à esterilização devem ter idade entre 4 meses e 8 anos. O peso mínimo é de 1,5 kg, no caso de gatos filhotes. Todos os animais passam por avaliação veterinária antes da cirurgia.