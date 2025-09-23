BH sedia festival de educação com especialistas e foco em IA

Belo Horizonte vai sediar o Festival Educação Liga da Gide. O evento acontece de 5 a 7 de outubro, no Expominas, no bairro Gameleira, Região Oeste. O encontro espera reunir mais de 12 mil profissionais da educação básica para debater o futuro do ensino, políticas públicas, e o impacto da inteligência artificial e da tecnologia.

Organizado pela Fundação da Gide (FdG), instituição sem fins lucrativos que há quase 30 anos atua em parceria com governos estaduais e prefeituras para a melhoria da educação básica. O festival tem como objetivo promover a troca de boas práticas de ensino. Podem participar dirigentes, gestores e professores, especialmente das redes públicas.

De acordo com o presidente da FdG, Rodrigo Godoy, o evento busca reconhecer o trabalho de educadores e celebrar a profissão. “O encontro também é uma homenagem aos educadores, já que será realizado no mês dedicado a eles – 15 de outubro é o Dia do Professor -, ou seja, é a nossa forma simbólica de celebrar, valorizar e premiar quem constrói diariamente o futuro do país”, disse ele.

A abertura em 5 de outubro será marcada pelo concerto do trio italiano IL VOLO, acompanhados pela Orquestra Villa Lobos. Já nos dois dias seguintes, na programação estão painéis com educadores; palestras com especialistas, espaços de networking e apresentação de boas práticas que estão redesenhando a realidade escolar no país.

O encontro ainda vai reunir personalidades da educação básica nacional e internacional.

Entre os nomes confirmados estão:

Patricia Sierra, diretora-executiva da Fundación Pies Descalzos, fundada pela cantora Shakira.



Ernesto Martins Faria, diretor do Iede (Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional).



Marcelo Beltrão, prefeito de Coruripe (AL).



Maria Helena Godoy, idealizadora da metodologia Gide.



Edu Valladares, especialista em educação socioemocional.

Entre os destaques está o painel sobre tecnologia e educação, previsto para 7 de outubro. Ele contará com a presença de Alessandro Leal (Google for Education), Felipe Neves (Google Workspace para educação) e Henrique de Castro (New Rizon e FdG), que discutirão o uso da IA no aprendizado.

Confira a programação completa

06/10, segunda-feira

Suely Rodarte

Diretora Executiva da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Minas Gerais (UNDIME/MG), acumula décadas de liderança em fóruns e colegiados dedicados à gestão e à valorização da educação básica. Já esteve à frente de secretarias municipais de educação, atuou como vice-presidente da Undime Nacional, presidente da Undime Regional Sudeste e presidente da Undime MG em duas gestões.



O diretor do Google for Education para a América do Sul, Alessandro Leal Arquivo Pessoal



Júlia Sant’Anna

Foi Secretária de Educação de Minas Gerais (2019–2022) e Subsecretária de Infraestrutura e Tecnologia da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (2017-2018). Atualmente é Diretora-executiva do Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB). É doutora em Ciência Política pelo IESP/UERJ e mestra em Estudos de Desenvolvimento pela Universidade de Londres.



Roni Miranda

Secretário de Estado de Educação do Paraná, iniciou a carreira como professor da rede estadual, em 2005. Também atuou como subchefe do Núcleo Regional de Educação (NRE) da Área Norte, onde permaneceu até 2017, quando assumiu a chefia do NRE, função que exerceu por dois anos. Foi diretor de Educação da Seed, gerindo a área responsável pela articulação de políticas públicas educacionais, pela formação continuada dos professores da rede e pelo fortalecimento da aprendizagem dos estudantes do Estado, o que contribuiu para levar o Paraná ao 1º lugar do Ideb do ensino médio entre as redes estaduais de ensino de todo o país.



Ernesto Martins Faria

Palestra: Dados e evidências para transformar políticas públicas e práticas escolares

Horário: 11h10 às 12h10

Diretor-fundador do Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede). Foi um dos cocriadores do QEdu, a maior plataforma de dados educacionais do país, já atuou como especialista no Ministério da Educação e hoje lidera pesquisas de impacto nacional por meio do Iede.



Marcelo Beltrão

Palestra: Educação que transforma – gestão que inspira

Horário: 16h40 às 17h40

Prefeito de Coruripe/AL – maior Ideb do Brasil em cidades de mais de 50 mil habitantes. Referência em políticas públicas, atualmente exerce seu segundo mandato. Reeleito com mais de 90% dos votos, tem deixado marcas expressivas, transformando o município em referência nacional em educação. Foi deputado estadual e presidiu a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Alagoas, além de ter sido prefeito de Jequiá da Praia por dois mandatos, onde alcançou um feito inédito: colocar o município em primeiro lugar no Ideb de Alagoas por três anos consecutivos. Também preside a Associação dos Municípios Alagoanos (AMA).



07/10, terça-feira

Patricia Sierra

Palestra internacional

Horário: 9h30 às 10h30

Diretora Executiva da Fundación Pies Descalzos, organização fundada pela cantora Shakira que busca contribuir para a qualidade da educação de crianças, jovens e suas famílias na Colômbia. Com mais de 40 anos de experiência, lidera diversos projetos sociais de sucesso na Colômbia por meio da Fundação. Já atuou pelo Fundo Cristão para a Infância e UNESCO, sendo agraciada com oPrêmio She Is Global 2023. É mestra em psicologia social, especialista em desenvolvimento infantil, pesquisa educacional e práticas pedagógicas.

Painel: Tecnologia na educação com Alessandro Leal, Felipe Neves e Henrique de Castro

Horário: 14h às 14h45



Alessandro Leal

Diretor do Google for Education para a América do Sul.?Juntou-se à companhia em 2011, onde trabalhou no Brasil e nos Estados Unidos. Com mais de 30 anos de experiência em vendas, estratégia e finanças, trabalhou na BR MALLS, Oi e Souza Cruz. É professor convidado da FGV e FDC e mentor de Startups na Endeavor, Inovativa e no Google for Startups. Formado em engenharia de produção pela UFRJ e Mestre em Administração de Empresas na PUC-RJ, tem especializações em Negócios por Stanford, Harvard, Singularity University e Governança Corporativa pelo IBGC e FDC.



Felipe Neves

Líder de IA e Google Workspace para educação na América Latina, atua há mais de 10 anos com educação no Brasil e na América Latina, tendo sido reconhecido como uma das pessoas mais influentes abaixo dos 30 anos pela revista Forbes Brasil em 2018 (Forbes 30 under 30).



Henrique de Castro

Com 23 anos de experiência em tecnologia, é um dos pioneiros da IA no Brasil. Desde 2009, vem liderando projetos que já impactaram mais de 10 milhões de usuários. É fundador e CEO da New Rizon e CTO da FdG.

Maria Helena Godoy

Talk show

Horário: 14h45 às 15h30

Idealizadora da metodologia Gide – Gestão Integrada da Educação Avançada, a Professora Maria Helena é pedagoga e especialista em gestão moderna aplicada à Educação. Autoridade nacional em gestão escolar, tem 12 livros técnicos sobre o assunto. Paralelamente, já publicou sete livros infantis, dois deles com foco nos princípios de gestão aplicados ao contexto escolar das crianças. Reconhecida palestrante e formadora de gestores na área educacional, atuou como Diretora Técnica da Fundação da Gide por mais de 20 anos e agora integra seu Conselho Curador.



Edu Valladares

Palestra: Educação socioemocional

Horário: 16h às 17h

Fundador da EDU VLLD, designer de experiências de aprendizagem, palestrante e professor. Criador do conceito Aprendabilidade® e especialista em desenvolver a Aprendizagem Intencional.

Serviço

Festival de Educação Liga da Gide



Quando: 5, 6 e 7 de outubro

Onde: Expominas (Av. Amazonas, 6200 – Gameleira)

A entrada é exclusiva para professores, educadores e gestores educacionais. As inscrições devem ser feitas online neste link.