Assine
overlay
Início Gerais
BENEFÍCIO PARA PROFESSORES

BH: vereadores aprovam meia-entrada para professores da educação básica

Com 35 votos favoráveis, o texto segue para sanção ou veto do prefeito Álvaro Damião (União Brasil)

Publicidade
Carregando...
JM
Júlia Melgaço*
JM
Júlia Melgaço*
Repórter
Estudante de jornalismo pela PUC Minas.
12/09/2025 18:15

compartilhe

Siga no
x
O Plenário da Câmara aprovou, em segundo turno, o PL de Helton Junior (PSD)
O Plenário da Câmara aprovou, em segundo turno, o PL de Helton Junior (PSD) crédito: GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A PRESS

A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) aprovou, em definitivo, o Projeto de Lei (PL) 279/2025, que prevê meia-entrada para professores da educação básica, das redes pública e particular em eventos culturais e esportivos realizados na capital mineira. 

De autoria do vereador Helton Junior (PSD), o PL estabelece que, para ter acesso ao benefício da meia-entrada, os professores vão ter que apresentar um documento de identificação com foto, registro que o identifique como professor de instituições de ensino reconhecidas e um documento atualizado que comprove o efetivo exercício do magistério. 

O parlamentar destacou que a medida trata da inclusão de uma nova categoria dentro dos 40% beneficiários já previstos pela Lei Federal 12.933/2013. “A gente cria a categoria, mas não cria gasto. É uma forma de reconhecer e valorizar os professores que são uma categoria muito importante na sociedade. A câmara de vereadores de Belo Horizonte está dizendo que respeita os professores e quer que eles tenham cada vez mais valorização dentro da nossa cidade”, explicou Helton Junior. 

Leia Mais

“Não estamos gerando cultura para quem não tem acesso à cultura”, destacou a vereadora Fernanda Altoé (Novo), mantendo o voto contra a proposta. A parlamentar concluiu que o “amplo acesso” ao benefício da meia-entrada faz com que o preço médio dos ingressos aumente, tornando essa uma política pública “inócua”. 

Com 35 votos favoráveis, o texto segue para a sanção ou o veto do prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil). 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Estado de Minas entrou em contato com o Sindicato dos trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte (Sind-REDE/BH), mas não obteve retorno até a publicação da reportagem. O espaço segue aberto. 

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tópicos relacionados:

belo-horizonte meia-entrada professores

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay