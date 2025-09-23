Assine
CORRUPÇÃO

PF faz operação contra crimes ambientais em BH

Valores em nome de um servidor público foram bloqueados. O cargo dele foi suspenso na Diretoria de Gestão de Águas Urbanas (DGAU) da Prefeitura de BH

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
23/09/2025 07:59

A operação é fruto de investigações sobre crimes ambientais relacionados a fraudes em processos licitatórios para o tratamento das águas da Lagoa da Pampulha
A operação é fruto de investigações sobre crimes ambientais relacionados a fraudes em processos licitatórios para o tratamento das águas da Lagoa da Pampulha crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press.Brasil – 15/5/2025

Os processos licitatórios para o tratamento das águas da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), são alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) com apoio do Ministério Público Federal na manhã desta terça-feira (23/9). 

A Operação Otacílio apura crimes ambientais e cumpriu três mandados de busca e apreensão, sendo um deles na Diretoria de Gestão de Águas Urbanas (DGAU) da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Segundo a PF, foi determinado o bloqueio de mais de R$ 400 mil em valores em nome de um servidor público investigado. O valor é referente a transações bancárias suspeitas de caracterizarem pagamento de vantagem indevida. O cargo do servidor também foi suspenso.

O inquérito policial investiga ilícitos na execução de contratos destinados ao tratamento e recuperação da qualidade das águas da Lagoa da Pampulha, que é patrimônio cultural tombado pelo Iphan.

De acordo com a Polícia Federal, os contratos envolvem o uso de R$ 7,5 milhões em técnicas de biorremediação combinada com o sequestro de fósforo, cuja eficácia também está sendo investigada. A gestão dos recursos foi de responsabilidade da DGAU/PBH.

Ainda conforme a polícia, são constatados indícios de crimes como organização criminosa, prevaricação, corrupção ativa, fraude à licitação e crimes ambientais.

A PBH foi procurada pela reportagem, mas ainda não se manifestou.

