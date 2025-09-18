'Mandando e desmandando na PF'. Diálogos de policial servil a organização

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

As mensagens da representação policial da Operação Rejeito, deflagrada pela Polícia Federal e Controladoria-Geral da União na quarta-feira (19/07), destacam a atuação de Rodrigo de Melo Teixeira, ex-superintendente da PF em Minas Gerais, que usava sua posição para influenciar investigações e nomear pessoas favoráveis.

Entre as nomeações na corporação estava, inclusive, a Superintendência da PF em Minas Gerais. Ele foi cotado para ser o segundo maior cargo da instituição e acabou entre os 15 presos de 17 procurados até o momento.

A ação da organização criminosa, que operava com uma teia complexa de empresas minerando em locais de preservação, foi denunciada com exclusividade pelo Estado de Minas, em 5 de abril de 2025.

Rodrigo de Melo Teixeira, preso na Operação Rejeito, é apontado nas comunicações por sua influência. Ele encaminhou informações sigilosas da empresa Green Metals e seu proprietário a uma delegada da PF, Kelly Cristina de Castro Batista, que retornou com dados de bases internas da corporação. Posteriormente, Kelly chegou a mencionar a possibilidade de "flagrante".

Representação da PF mostra que organização tinha forte influência na Polícia Federal Reprodução Em outros diálogos, Gilberto Henrique Horta de Carvalho informou a João Alberto Paixão Lages que Rodrigo Teixeira já estava "mandando e desmandando" na PF.

Gilberto, geógrafo e articulador da organização, sugeriu a João Alberto que conversasse com Rodrigo Teixeira para indicar um nome na Superintendência da PF em Minas Gerais e evitar problemas para a mineração. João Alberto, ex-deputado e um dos líderes do esquema, é tido como responsável pelo lobby e articulação.

Há também registros de Gilberto orientando João Alberto a levar Guilherme Santana Lopes Gomes, diretor da Agência Nacional de Mineração, para relatar um incidente com o delegado Frederico Levindo Coelho a Rodrigo Teixeira.



Guilherme Santana foi um dos agentes da Anm que aprovou licenças para a Gute Sicht em tempo recorde e em um feriado, sendo preso na operação.

O que mostram os diálogos?



Diálogos mostram a articulação e influência da organização na Polícia Federal.

04 e 05 de janeiro de 2023: Gilberto Henrique Horta de Carvalho informa a João Alberto que "O Rodrigo Teixeira já tá lá. Já tá mandando e desmandando lá na Pf. Já tá reorganizando tudo lá dentro".

João Alberto pergunta se Rodrigo Teixeira tem um nome para a Superintendência da PF em Minas Gerais, expressando interesse em nomeações que impactem a mineração. Gilberto sugere que João Alberto converse com Rodrigo Teixeira para indicar um nome e evitar que a mineração se complique, notando que Rodrigo Teixeira ainda estava avaliando amigos para o cargo.

19 de fevereiro de 2023: Gilberto envia áudio a João Alberto informando que Rodrigo Teixeira queria marcar um encontro.

"Não, é porque eu tava com o Rodrigo ontem e ele pediu pra te mandar um áudio pra ver se a gente encontrava pra conversar. Só que como tava tarde, eu falei assim; ah! o João não vai nem ler. Mas era isso. Porque ele tá querendo marcar da gente conversar, entendeu?”.

23 de fevereiro de 2023: Gilberto ajusta com João Alberto um encontro com Rodrigo Teixeira no restaurante Pizzarela, próximo à rua Felipe dos Santos, em Belo Horizonte.

Transcrições de diálogos incluem perguntas sobre o horário e local do encontro, sugerindo o Pizzarela pela conveniência de Rodrigo Teixeira.

28 de abril de 2023: Gilberto encaminha mensagem a João Alberto para marcar uma reunião, aparentemente por iniciativa de Rodrigo Teixeira.

"E aí, João, beleza? Aqui, quem me mandou essa mensagem foi o Rodrigo, lá da Pf. Você acha que você consegue encontrar com ele?”.

No mesmo dia, Gilberto orienta João Alberto a levar o diretor da Anm Guilherme Santana ao encontro com Rodrigo Teixeira, para que este relatasse o ocorrido com o Dpf Frederico Levindo (presidente do inquérito).

“Oh João! O Rodrigo me mandou essa mensagem aí. Porque parece que amanhã ele vai ter alguma coisa. Se por acaso você puder ir, você me fala e vê se o Guilherme, lá da agência, vai também. Porque ai o Guilherme relata para ele o que ocorreu lá do Frederico que vai ser bom, sabe!? um abraço.”.

Sem data (após 28/04/2023): João Alberto sugere o restaurante Mocca, em Nova Lima, para o encontro

"O Gilbertim, te falar, umas dezoito horas no Mocca, o que que você sugere?”.

2024: Em diálogo com um representante de empresas, Gilberto demonstra conhecimento interno da Polícia Federal ao afirmar que o delegado Frederico Levindo Coelho "foi afastado em setembro do ano passado".

04 de novembro de 2021: Rodrigo Teixeira encaminha, via Whatsapp, a localização da empresa Green Metals e a decisão judicial que suspendia seu funcionamento à delegada Kelly Cristina de Castro Batista.

Dia subsequente a 04/11/2021: A delegada Kelly envia a Rodrigo Teixeira imagens de pesquisas e consultas a bases de dados policiais internos da Polícia Federal, envolvendo a empresa Green Metals e seu proprietário Luis Fernando Franceschini da Rosa.

06 de novembro de 2021: A delegada Kelly menciona a possibilidade de "fazermos o flagrante semana que vem mesmo" a Rodrigo Teixeira.

Sem data: Ursula reencaminha mensagens no grupo Brava Mineração que havia enviado para Marcelo Pugedo, mencionando "informação sigilosa" de "investigação policial". Um homem não identificado no áudio confirma: "informação sigilosa".

Sem data: Em mensagem a terceiro, Ursula menciona Rodrigo como Delegado de Polícia Federal em tom de intimidação.

Sem data: Hidelbrando envia mensagem a Phillipe referindo-se a Rodrigo Teixeira como cotado para ser o número 2 da Polícia Federal, e ambos complementam rindo: "Voltar a amizade".

14 de fevereiro de 2022: Ursula envia a Marconi Tarbes Vianna notícia sobre um convite a Rodrigo Teixeira para assumir o segundo cargo mais importante na Polícia Federal.



