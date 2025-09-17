Assine
overlay
Início Gerais
ESQUEMA CRIMINOSO

Operação Rejeito: PF cumpriu mandados na Cidade Administrativa

Ação da Polícia Federal foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (17/9) em todo o estado e prendeu preventivamente 15 pessoas

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
ID
Ivan Drummond
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
17/09/2025 13:46

compartilhe

Siga no
x
Operação Rejeito, deflagrada pela Polícia Federal (PF), cumpre mandados de prisão preventiva e busca e apreensão em Minas gerais, incluindo Belo Horizonte
Operação Rejeito, deflagrada pela Polícia Federal (PF), cumpre mandados de prisão preventiva e busca e apreensão em Minas Gerais, incluindo Belo Horizonte crédito: Jair Amaral/EM/DA Press

A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) prenderam preventivamente 15 pessoas, incluindo empresários e servidores estaduais do meio ambiente na manhã desta quarta-feira (17/9), em uma operação contra fraudes, facilitação de crimes ambientais em esquema bilionário que vinha sido denunciado pela reportagem do Estado de Minas desde abril.

Até o momento foram expedidos 22 mandados de prisão contra 17 alvos, dos quais 15 foram cumpridos. Dois alvos estão foragidos e outros 79 mandados de busca e apreensão foram expedidos. Entre os alvos estavam empresários e diretores, e foi determinado o bloqueio de R$ 1,5 bilhão em ativos, além da suspensão das atividades das pessoas jurídicas envolvidas.

Leia Mais

A PF visitou endereços como a Cidade Administrativa, sede do governo de Minas Gerais, em Belo Horizonte, mineradoras na Serra do Curral, casas de luxo e escritórios de advocacia. Servidores foram afastados da Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam), do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam).

A Operação Rejeito ocorre em BH e outras cidades de Minas Gerais, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa, estruturalmente organizada e com divisão de tarefas. O grupo é suspeito de ter corrompido servidores públicos em órgãos estaduais e federais de fiscalização e controle.

Segundo a PF, o objetivo era obter autorizações e licenças ambientais de forma fraudulenta mediante o "pagamento de vantagens indevidas a servidores públicos dos mais diversos órgãos ambientais, incluindo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Agência Nacional de Mineração (ANM) e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG)”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a decisão judicial, a organização criminosa estava envolvida na extração irregular de minério e na lavagem de dinheiro, utilizando uma complexa rede de empresas de fachada e laranjas. A investigação revelou a corrupção sistêmica de agentes públicos em diversos órgãos ambientais, que concederam licenças fraudulentas e favorecimentos indevidos em troca de propina.

Tópicos relacionados:

bh crime lavagem-de-dinheiro minas-gerais operacao pf policia-federal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay