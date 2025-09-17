Operação Rejeito: PF cumpriu mandados na Cidade Administrativa

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) prenderam preventivamente 15 pessoas, incluindo empresários e servidores estaduais do meio ambiente na manhã desta quarta-feira (17/9), em uma operação contra fraudes, facilitação de crimes ambientais em esquema bilionário que vinha sido denunciado pela reportagem do Estado de Minas desde abril.

Até o momento foram expedidos 22 mandados de prisão contra 17 alvos, dos quais 15 foram cumpridos. Dois alvos estão foragidos e outros 79 mandados de busca e apreensão foram expedidos. Entre os alvos estavam empresários e diretores, e foi determinado o bloqueio de R$ 1,5 bilhão em ativos, além da suspensão das atividades das pessoas jurídicas envolvidas.

A PF visitou endereços como a Cidade Administrativa, sede do governo de Minas Gerais, em Belo Horizonte, mineradoras na Serra do Curral, casas de luxo e escritórios de advocacia. Servidores foram afastados da Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam), do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam).

A Operação Rejeito ocorre em BH e outras cidades de Minas Gerais, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa, estruturalmente organizada e com divisão de tarefas. O grupo é suspeito de ter corrompido servidores públicos em órgãos estaduais e federais de fiscalização e controle.

Segundo a PF, o objetivo era obter autorizações e licenças ambientais de forma fraudulenta mediante o "pagamento de vantagens indevidas a servidores públicos dos mais diversos órgãos ambientais, incluindo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Agência Nacional de Mineração (ANM) e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG)”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a decisão judicial, a organização criminosa estava envolvida na extração irregular de minério e na lavagem de dinheiro, utilizando uma complexa rede de empresas de fachada e laranjas. A investigação revelou a corrupção sistêmica de agentes públicos em diversos órgãos ambientais, que concederam licenças fraudulentas e favorecimentos indevidos em troca de propina.

