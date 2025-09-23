Cidade mineira decreta racionamento de água a partir desta quarta (24/9)
O município de Itabira está sob situação de emergência devido à falta de chuva desde o fim de agosto. Medida tem validade até 30 de novembro
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Itabira, na Região Central de Minas, decretou o início do racionamento de água no município a partir desta quarta-feira (24/9). A medida foi motivada pelo “pior período de estiagem dos últimos anos”, como descreve a empresa, e tem validade até 30 de novembro.
A cidade foi dividida em seis regiões e cada uma terá o fornecimento de água suspenso um dia por semana, das 7h30 às 21h. O racionamento não está previsto aos domingos. Unidades de saúde, escolas, creches, asilos e outros serviços públicos essenciais vão ter prioridade no abastecimento, segundo o Saae. Em caso de necessidade, caminhões-pipa vão ser disponibilizados, mediante solicitação.
“O Plano de Racionamento é uma estratégia técnica para garantir justiça no acesso à água, mesmo em cenário de escassez. É a forma de distribuir o recurso de maneira equilibrada entre todos os bairros”, explica o presidente do Saae, Valdeci Fernandes Júnior.
A programação completa dos bairros impactados pelo Plano de Racionamento 2025 está disponível no site do Saae.
Falta de chuva
A Prefeitura de Itabira decretou situação de emergência devido ao período de estiagem em 21 de agosto. Assinada pelo prefeito Marco Antônio Lage (PSB), a medida vale até 30 de novembro deste ano.
A falta de chuvas entre abril e setembro comprometeu severamente o abastecimento das Estações de Tratamento de Água (ETA) responsáveis pelo município, de acordo com o Saae.
A ETA Pureza, designada para abastecer 60 bairros, reduziu a vazão de 130 l/s para 94 l/s, mesmo com a captação emergencial em agosto. Já a ETA Gatos caiu de 80 l/s para 20 l/s. Essas duas unidades atendem quase 74% da população itabirana — cerca de 80 mil pessoas.
Ações emergenciais
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município ainda divulgou ações emergenciais que vêm sendo tomadas desde agosto para mitigar os impactos da estiagem.
- Captação emergencial no Córrego Rio de Peixe, com reforço diário de até 5 mil m³;
- Aumento do fornecimento de água importada pela Vale (TAC 4), em 1.296 m³ por dia;
- Reuso de água na ETA Gatos, recuperando 180 m³ por dia;
- Correção de mais de mil vazamentos, reduzindo perdas na rede;
- Campanhas educativas de conscientização sobre o uso racional da água.
O que diz a prefeitura
Em nota, a Prefeitura de Itabira informou que o racionamento de água "é uma medida necessária diante da redução significativa do nível dos mananciais que abastecem o município, agravada pelo período de estiagem prolongada".
O Executivo ainda explicou que o objetivo é equilibrar distribuição de água entre os bairros e assegurar que todos os cidadãos tenham acesso ao recurso, ainda que de forma controlada.
A prefeitura também ressaltou que, caso as condições dos mananciais melhorem antes do prazo estipulado, o racionamento poderá ser interrompido. "Da mesma forma, a permanência da medida dependerá de uma avaliação contínua da situação hídrica do município", escreveu.
"O Executivo reforça o pedido de colaboração da população para o uso consciente e responsável da água neste período, lembrando que a participação de todos é fundamental para atravessarmos este momento com segurança e equilíbrio", finalizou.