Cidade mineira decreta racionamento de água a partir desta quarta (24/9)

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Itabira, na Região Central de Minas, decretou o início do racionamento de água no município a partir desta quarta-feira (24/9). A medida foi motivada pelo “pior período de estiagem dos últimos anos”, como descreve a empresa, e tem validade até 30 de novembro.

A cidade foi dividida em seis regiões e cada uma terá o fornecimento de água suspenso um dia por semana, das 7h30 às 21h. O racionamento não está previsto aos domingos. Unidades de saúde, escolas, creches, asilos e outros serviços públicos essenciais vão ter prioridade no abastecimento, segundo o Saae. Em caso de necessidade, caminhões-pipa vão ser disponibilizados, mediante solicitação.

“O Plano de Racionamento é uma estratégia técnica para garantir justiça no acesso à água, mesmo em cenário de escassez. É a forma de distribuir o recurso de maneira equilibrada entre todos os bairros”, explica o presidente do Saae, Valdeci Fernandes Júnior.

A programação completa dos bairros impactados pelo Plano de Racionamento 2025 está disponível no site do Saae.

Falta de chuva

A Prefeitura de Itabira decretou situação de emergência devido ao período de estiagem em 21 de agosto. Assinada pelo prefeito Marco Antônio Lage (PSB), a medida vale até 30 de novembro deste ano.

A falta de chuvas entre abril e setembro comprometeu severamente o abastecimento das Estações de Tratamento de Água (ETA) responsáveis pelo município, de acordo com o Saae.

A ETA Pureza, designada para abastecer 60 bairros, reduziu a vazão de 130 l/s para 94 l/s, mesmo com a captação emergencial em agosto. Já a ETA Gatos caiu de 80 l/s para 20 l/s. Essas duas unidades atendem quase 74% da população itabirana — cerca de 80 mil pessoas.

Ações emergenciais

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município ainda divulgou ações emergenciais que vêm sendo tomadas desde agosto para mitigar os impactos da estiagem.

Captação emergencial no Córrego Rio de Peixe, com reforço diário de até 5 mil m³;

Aumento do fornecimento de água importada pela Vale (TAC 4), em 1.296 m³ por dia;

Reuso de água na ETA Gatos, recuperando 180 m³ por dia;

Correção de mais de mil vazamentos, reduzindo perdas na rede;

Campanhas educativas de conscientização sobre o uso racional da água.

O que diz a prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Itabira informou que o racionamento de água "é uma medida necessária diante da redução significativa do nível dos mananciais que abastecem o município, agravada pelo período de estiagem prolongada".

O Executivo ainda explicou que o objetivo é equilibrar distribuição de água entre os bairros e assegurar que todos os cidadãos tenham acesso ao recurso, ainda que de forma controlada.

A prefeitura também ressaltou que, caso as condições dos mananciais melhorem antes do prazo estipulado, o racionamento poderá ser interrompido. "Da mesma forma, a permanência da medida dependerá de uma avaliação contínua da situação hídrica do município", escreveu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"O Executivo reforça o pedido de colaboração da população para o uso consciente e responsável da água neste período, lembrando que a participação de todos é fundamental para atravessarmos este momento com segurança e equilíbrio", finalizou.