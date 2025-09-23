Atleta mineiro morre durante competição de kitesurf no Ceará

O instrutor e atleta de kitesurf Victor Cipriano Vilela, de 30 anos, morreu na tarde desse sábado (20/9), enquanto participava da competição Tajubá Kite Festival realizada em Camocim, no interior do Ceará (CE). Natural de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, o seu corpo será sepultado nesta terça-feira (23/9), no município.

O campeonato estava programado para acontecer no último fim de semana, entre os dias 20 e 21 de setembro, na cidade em que Victor morava há oito anos. Após o ocorrido, a organização do evento declarou a interrupção integral da competição.



“Em respeito à memória do atleta, à sua família e aos amigos, a organização cancelou integralmente o evento. (...) Manifestamos nossas sinceras condolências — nossa solidariedade e respeito estão com os envolvidos”, escreveu em publicação.



Morte durante o campeonato

Victor competia no momento em que se afogou na Praia de Tatajuba, no litoral Oeste do Ceará. As cordas do equipamento se enroscaram no pescoço do atleta que caiu na água. Com ajuda de pessoas que estavam no local, ele foi retirado da água e recebeu os primeiros socorros, mas morreu no local.

Nas redes sociais, amigos de Victor prestaram condolências pela sua morte. “Um ser humano maravilhoso que vai fazer muita falta. Vai em paz Vitinho!”, comentou um usuário. “Que notícia ruim. Deus abençoe você irmão!”, escreveu outro perfil.



O corpo de Victor será sepultado em Uberlândia, sua cidade natal. A cerimônia está marcada para às 17h30 desta terça-feira (23/9) no Cemitério Campo Bom Pastor.

O Estado de Minas entrou em contato com a organização do campeonato Tajubá Kite Festival, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos