Cidade da RMBH recebe treinamento de segurança para emergência de barragens

A Defesa Civil e a Vale realizarão nesta quarta-feira (24/9), a partir das 10 horas, o simulado prático de emergência das barragens B5-Mutuca (Mina da Mutuca), B6, B7 e Taquaras (Mina Mar Azul) e Capão da Serra (Mina Tamanduá) no distrito de São Sebastião das Águas Claras (Macacos), em Nova Lima na Região Metropolitana de BH.

A ação é voltada para a população que reside, trabalha ou transita na Zona de Autossalvamento (ZAS) das estruturas, incluindo áreas internas da mineradora e comunidades.

A Zona de Autossalvamento (ZAS) é a região em que se considera não haver tempo suficiente para uma intervenção das autoridades competentes em uma possível situação de emergência envolvendo barragens de mineração.

Segundo a mineradora, não houve alteração nas condições de segurança das barragens em questão. A simulação acontece anualmente como forma de prevenção, atendendo aos requisitos legais do Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM).

A atividade também possibilita que representantes dos órgãos públicos verifiquem e avaliem se a sinalização de emergência e o sistema de alerta e alarme estão operando corretamente.

No horário do exercício simulado, ocorrerá o toque real de sirenes – antes, será emitida uma mensagem informando que se trata de um simulado. Ao ouvir o alerta sonoro, as pessoas que estiverem na região das ZAS deverão seguir as placas de rotas de fuga e se dirigir ao ponto de encontro mais próximo, que são os locais seguros.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos