Homem é preso ao levar 25 mil maços de cigarro contrabandeados em MG

Um homem de 29 anos foi preso na madrugada dessa terça-feira (23/9) após ser flagrado transportando cerca de 25 mil maços de cigarro contrabandeados do Paraguai em um Fiat Fiorino. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a apreensão ocorreu por volta das 4h30, na BR-365, em Patos de Minas, região do Alto Paranaíba.

De acordo com a PRF, a equipe realizava fiscalização quando abordou o veículo, cujo condutor não usava cinto de segurança. Ao abrir a porta, os policiais encontraram grande quantidade de cigarros soltos no interior. Na vistoria, foi constatado que o compartimento de carga estava totalmente carregado com o material ilícito.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal em Uberlândia. O veículo e a carga foram entregues à Receita Federal. Segundo relato do condutor, ele teria recebido o veículo em São Paulo e levaria a carga para Minas Gerais, sem fornecer mais detalhes.

