Assine
overlay
Início Gerais
FISCALIZAÇÃO

Homem é preso ao levar 25 mil maços de cigarro contrabandeados em MG

Carga foi apreendida durante fiscalização da PRF na BR-365. Motorista foi parado por não usar cinto de sgurança

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
23/09/2025 14:16 - atualizado em 23/09/2025 14:25

compartilhe

Siga no
x
dois agentes da polícia rodoviária federal ajoelhados olhando para o maço de cigarro
Foram cerca de 25 mil maços de cigarro apreendidos crédito: PRF/Divulgação

Um homem de 29 anos foi preso na madrugada dessa terça-feira (23/9) após ser flagrado transportando cerca de 25 mil maços de cigarro contrabandeados do Paraguai em um Fiat Fiorino. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a apreensão ocorreu por volta das 4h30, na BR-365, em Patos de Minas, região do Alto Paranaíba.

De acordo com a PRF, a equipe realizava fiscalização quando abordou o veículo, cujo condutor não usava cinto de segurança. Ao abrir a porta, os policiais encontraram grande quantidade de cigarros soltos no interior. Na vistoria, foi constatado que o compartimento de carga estava totalmente carregado com o material ilícito.

Leia Mais

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal em Uberlândia. O veículo e a carga foram entregues à Receita Federal. Segundo relato do condutor, ele teria recebido o veículo em São Paulo e levaria a carga para Minas Gerais, sem fornecer mais detalhes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

br-365 cigarro contrabando minasgerais prf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay