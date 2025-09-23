Assine
CRIME ORGANIZADO

Polícia Federal combate o tráfico de drogas no Triângulo Mineiro

Operação Homizio, que cumpre mandados hoje (23/9), é desdobramento de investigações sobre organização criminosa de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
23/09/2025 10:21

PF encontrou muito dinheiro em diversas caixas de papelão
PF encontrou muito dinheiro em diversas caixas de papelão crédito: PF

Quatro mandados de prisão preventiva, três de prisão temporária e oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (23/09), dentro da “Operação Homizio”, realizada em Uberaba e Centralina, no Triângulo Mineiro.

A ação é um desdobramento de investigações que tiveram início em agosto do ano passado, quando foram apreendidas quantias em espécie ocultadas em compartimentos de veículos, levantando suspeitas sobre sua origem ilícita.

Na época, foram duas apreensões em dias e locais distintos que, somadas, atingiram aproximadamente R$ 1,5 milhão, parte desse valor em moeda estrangeira.

As investigações evidenciaram que os recursos apreendidos seriam provenientes do tráfico de drogas e estariam vinculados a uma organização criminosa estruturada, dedicada à prática reiterada de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com atuação em Minas Gerais e em outros estados.

A 2ª Vara da Justiça Federal de Uberaba autorizou medidas cautelares cumpridas pela Polícia Federal, que coordenada a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/MG), também composta pelas Polícias Militar (PMMG), Civil (PCMG), Penal (PPMG) e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN).

Tópicos relacionados:

dinheiro drogas lavagem minas-gerais pf trafico-de-drogas

