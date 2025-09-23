Dois homens invadiram uma unidade da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) em Viçosa, na Zona da Mata mineira, e mataram a tiros um detento de 37 anos. De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o recuperando, como os detentos são chamados em Apac’s, havia relatado que estava sofrendo ameaças fora da instituição. O crime ocorreu na manhã dessa segunda-feira (22/9).

O registro policial informa que dois homens chegaram à Apac dentro de um veículo clonado modelo Gol na cor branca. Quando um funcionário da unidade abriu as portas para os recuperandos saírem para trabalhar, os suspeitos o abordaram. Os autores entraram na unidade e ameaçaram o funcionário para os levarem até a cela.

Na cela, onde havia 11 recuperandos, um dos suspeitos chamou o detento pelo nome, mas não obteve resposta. Ao vasculhar pelo espaço, localizou o indivíduo que procurava e atirou nele, que estava na cama. Em seguida, o outro homem também foi até a vítima e desferiu mais tiros contra ela.

De acordo com o registro policial, os disparos foram realizados com armas de calibre 9 mm e .45. Não foram informados quantos tiros atingiram o homem. Depois da execução, os autores do crime retornaram ao veículo e fugiram.

Ameaça

O boletim de ocorrência da PMMG informa ainda que uma funcionária da Apac relatou que a vítima havia recebido autorização para realizar trabalho externo, mas após um mês de exercício, pediu para ficar recluso porque estava sofrendo ameaças. Ela disse ainda que o homem se recusou a dizer quem era o autor das ameaças e não quis fazer registro policial.

O Estado de Minas pediu um posicionamento da Apac em Viçosa sobre o ocorrido, mas até a publicação desta reportagem não obteve retorno.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que deslocou perícia té o local do crime e coletou vestígios e informações para subsidiar as investigações. A corporação informou ainda que nenhuma pessoa foi detida até o momento e que o corpo da vítima foi encaminhado para o Posto Médico-Legal do município.

Apac

A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, com patrimônio e personalidade jurídica próprios. Cada unidade é autônoma. A Fbac que orienta, assiste e mantém as Apac.

A Apac tem 12 elementos fundamentais: participação da comunidade; o recuperando ajudando o recuperando; trabalho; espiritualidade e a importância de se fazer a experiência com Deus; assistência jurídica; assistência à saúde; valorização humana; a família - do recuperando e da vítima; o voluntário e o curso para sua formação; Centro de Reintegração Social; mérito; e jornada de libertação com Cristo.