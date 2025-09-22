Vídeo: homem é retirado de casa e executado em Lagoa Formosa

Um homem de 23 anos foi morto a tiros no fim de semana em Lagoa Formosa, no Alto Paranaíba, e um vídeo mostra o momento em que ele é levado pelos executores e depois é baleado. Os bandidos tiraram o homem de dentro da própria casa.

As imagens mostram a vítima sendo coagida por dois homens depois da invasão do imóvel dela. Eles estão a pé e, em determinado momento, o homem tenta fugir, mas é perseguido e tiros são disparados.

A vítima foi encontrada já morta na Rua Crispim Braga, com diversos ferimentos pelo corpo. A perícia da Polícia Civil encontrou 10 cápsulas de pistola calibre 9mm e três projéteis deflagrados, além de marcas de disparos no chão.

A principal linha de investigação apontada pela Polícia Civil é a de que a morte seria por conta de uma dívida da vítima com os autores.