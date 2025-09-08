Onça-parda é flagrada circulando pelas ruas de bairro no Alto Paranaíba

Uma onça-parda, também conhecida como suçuarana, foi flagrada a na madrugada desse sábado (6) circulando pelas ruas do bairro Morada do Sol em Araxá (MG), Alto Paranaíba. Câmeras de segurança registraram o momento em que o felino andava pelas ruas, causando preocupação entre os moradores. Até o momento, não se sabe o paradeiro da onça, e não existe registro da ocorrência no Corpo de Bombeiros.

Nas redes sociais, começaram a circular vídeos mostrando um incêndio em vegetação nativa próximo à cidade, ocorrido na sexta-feira (5/9). A suspeita é de que o fogo tenha forçado a onça-parda a deixar seu habitat natural em busca de abrigo e alimento, o que poderia explicar o avistamento do animal em área urbana. Entre os focos, três se destacaram em uma área rural do município, ameaçando a BR-262.

As chamas se espalharam pelas margens da rodovia, nos quilômetros 688 e 692, e alcançaram o interior do Clube Girassol. Apesar de a região ser rural, ela é próxima a propriedades e empresas, mas ninguém ficou ferido e não houve danos patrimoniais.

Não é a primeira vez que um animal da espécie é visto na região. Em maio, uma onça-parda foi avistada nas proximidades de áreas residenciais e rurais do Alto Paranaíba. Na ocasião, moradores relataram que o felino passou por ruas e terrenos próximos a chácaras, causando surpresa e cautela. O avistamento gerou alerta entre a população, que registrou fotos e vídeos do animal, mas o felino não chegou a se aproximar de construções ou tentar acessar propriedades.

A onça-parda, também conhecida como suçuarana ou puma (Puma concolor), é um dos maiores felinos da América do Sul, podendo pesar até 72 quilos em adultos. Esse felino desempenha papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas onde vive, controlando populações de herbívoros e outras espécies, o que ajuda a manter a biodiversidade. Apesar de ser um animal solitário e de hábitos noturnos, é muito adaptável e pode ser encontrada em diversos tipos de habitat, desde florestas densas até áreas abertas.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima