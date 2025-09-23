Carro que pode ter sido usado no assassinato da advogada é achado em chamas

Um carro, de modelo Kia Cerato, foi encontrado em chamas na Região Norte de Belo Horizonte (MG) na noite dessa segunda-feira (22/9). A suspeita é que o veículo tenha sido usado no assassinato da advogada Kamila Cristina Rodrigues dos Santos, durante a manhã de ontem, no Bairro Ermelinda, na Região Noroeste da capital.

Informações preliminares da Polícia Militar indicam que a corporação e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foram acionados às 23h29 para combater o incêndio no bairro Etelvina Carneiro. O fogo foi controlado e não houve feridos.

Conforme o boletim de ocorrência do crime, o carro usado no homicídio é clonado. O original está registrado no município de Tupaciguara (MG), na Região do Triângulo.

A ocorrência segue em andamento.

O assassinato

Na manhã de segunda-feira, às 7h07, Kamila estava ao lado do próprio carro, um Fiat Fiorino, na Rua Otaviano Fabri, quando foi surpreendida por um atirador que saiu de um carro prata. Ela foi atingida com pelo menos 20 tiros.

Depois do ataque, o atirador retorna ao carro pelo banco do passageiro e foge em alta velocidade. Conforme os registros, o veículo seguiu em direção ao Anel Rodoviário. Nenhum suspeito foi localizado.

A reportagem do Estado de Minas esteve no local do crime. Segundo a polícia, há pelo menos duas hipóteses para o assassinato. Uma delas é que o autor seja um cliente insatisfeito com o trabalho do escritório da advogada. Outra hipótese é que o crime tenha sido cometido pelo ex-marido, que é ex-presidiário.

'De guerra'

Após o assassinato, viralizou nas redes sociais um vídeo da advogada dizendo "estar de guerra" com alguém. A data de publicação da gravação é incerta.

“Boa noite, gente. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de luz, uma pessoa legal até certo ponto. Então, ‘tô’ botando aqui porque fofoqueiro tem um monte, né? Então, já pode passar o recado. Eu ‘tô’ de guerra, tá. Então, começou com história triste, com mimimi, com a put* que pariu, vai pra desgraça ‘pra’ lá. Eu estou de guerra e com quem eu ‘tô’ sabe, entendeu?”, afirma a advogada no vídeo.

Ainda no local do crime, o namorado de Kamila afirmou que a advogada tinha "atritos" com uma outra mulher. Até o momento, segundo a PM, não é possível confirmar ou descartar o envolvimento dessa pessoa no homicídio.

Em nota, a Polícia Civil informou que apura o caso, a fim de identificar a motivação e os envolvidos no homicídio. O corpo da advogada passou por exames no Instituto Médico-Legal, no Bairro Gameleira, e foi liberado para a família. Kamila Cristina Rodrigues dos Santos será velada no Cemitério da Paz, no bairro Caiçaras, na manhã desta terça-feira (23).

Matéria em atualização