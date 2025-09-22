Assine
HOMICÍDIO

Advogada é assassinada com 20 tiros

Crime ocorreu no início da manhã desta segunda-feira. Polícia tentar identificar autor

Ivan Drummond
Ivan Drummond
22/09/2025 10:46 - atualizado em 22/09/2025 11:09

Advogada foi morta a tiros no bairro Ermelinda, em Belo Horizonte (MG)
Advogada foi morta a tiros no bairro Ermelinda, em Belo Horizonte (MG) crédito: câmera de segurança

Um homicídio, ocorrido na manhã desta segunda-feira (22/9), no Bairro Vila Ermelinda, zona norte de Belo Horizonte (MG), movimenta as polícias Civil e Militar, que estão na captura do autor.

A vítima é uma advogada, Kamila Cristina Rodrigues dos Santos, que foi morta com 20 tiros na rua Otaviano Fabri. A Polícia Militar cercou o local do crime e aguarda a chegada da perícia. 

O autor chegou em um carro, cercou a mulher perto de um furgão estacionado, disparou a arma e fugiu em seguida. A placa do veículo ainda não foi descoberta, mas esta seria a prioridade dos policiais, pois assim poderiam identificar o proprietário e chegar ao autor.

Polícia Militar cercou o local do crime contra advogada em BH; corpo ficou coberto na calçada
Polícia Militar cercou o local do crime contra advogada em BH; corpo ficou coberto na calçada Ivan Drummond/EM/DA Press

Matéria em atualização

