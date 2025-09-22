Advogada é assassinada com 20 tiros
Crime ocorreu no início da manhã desta segunda-feira. Polícia tentar identificar autor
Um homicídio, ocorrido na manhã desta segunda-feira (22/9), no Bairro Vila Ermelinda, zona norte de Belo Horizonte (MG), movimenta as polícias Civil e Militar, que estão na captura do autor.
A vítima é uma advogada, Kamila Cristina Rodrigues dos Santos, que foi morta com 20 tiros na rua Otaviano Fabri. A Polícia Militar cercou o local do crime e aguarda a chegada da perícia.
O autor chegou em um carro, cercou a mulher perto de um furgão estacionado, disparou a arma e fugiu em seguida. A placa do veículo ainda não foi descoberta, mas esta seria a prioridade dos policiais, pois assim poderiam identificar o proprietário e chegar ao autor.
Matéria em atualização