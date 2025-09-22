‘Se eu te matar, 10 anos são nada’, diz ex que perseguiu mulher com foice
Suspeito tentou atropelar ex-mulher e a perseguiu com uma foice em uma rua do Bairro Veneza, em Ribeirão das Neves (MG), na Grande BH
Um homem de 36 anos foi preso por tentativa de feminicídio depois de atropelar e perseguir a ex-mulher com uma foice no Bairro Veneza, em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesse domingo (21/9). Ambos foram levados para o hospital e, enquanto aguardavam atendimento na companhia de policiais, o homem a ameaçou de morte.
A Polícia Militar foi acionada por vizinhos da vítima, que presenciaram o atropelamento e a perseguição. No local, os militares encontraram o homem com o rosto ensanguentado e segurando uma foice. Os militares ordenaram que ele soltasse a arma e se deitasse no chão. Nada de ilícito foi encontrado com o homem.
Com a chegada da polícia, vários moradores saíram das casas e indicaram onde estava a vítima e o carro usado no atropelamento. A mulher, de 34 anos, foi encontrada na casa de uma vizinha. Segundo o boletim de ocorrência, ela apresentava dificuldade de andar e escoriações pelo corpo.
Tanto a vítima quanto o suspeito foram levados para o Hospital Risoleta Neves, onde foram atendidos.
O ataque
Aos militares, a vítima contou que viveu um relacionamento com o autor por 13 anos e que estavam separados há cerca de duas semanas. Os dois moravam em uma casa da Rua 42, junto dos filhos – uma menina de 11 anos e um menino de 3.
Segundo ela, o ex-marido não aceitava o fim do relacionamento, era ciumento, possessivo e usuário de drogas e álcool. Naquela manhã, ela estava em casa com o atual namorado e as crianças quando o autor chegou. Conforme o relato, ele aparentava estar bêbado e, ao perceber a presença do namorado, começou a discutir com ela de forma agressiva.
O atual namorado da vítima percebeu que o ex iria agredi-la e o acertou com um pedaço de madeira. Como resposta, o homem pegou uma foice e foi novamente em direção à mulher, que correu para a rua.
O ex entrou em um carro e atropelou a mulher, atirando-a em uma vala. Ele deu ré e acelerou de novo em sua direção, mas o carro caiu e ficou preso pelas rodas dianteiras. Com isso, o homem desceu do carro com a foice em mãos e a vítima conseguiu se esconder em uma casa vizinha, com a ajuda de outros moradores.
Agressor disse que ficou indignado
Questionado sobre sua versão dos fatos, o autor disse que usou a foice apenas para se defender. Ele contou que foi à casa da ex para pegar alguns documentos e ficou “indignado” ao ver que tinha outro homem ali.
Na sua versão, o ex-casal começou uma discussão e o atual namorado da mulher o acertou com uma paulada. Com isso, o suspeito tentou sair da casa com o carro, mas perdeu o controle da direção e acabou atropelando a mulher.
A negativa das intenções em machucar a mulher, porém, teve uma reviravolta. Enquanto esperavam por atendimento, o suspeito ameaçou a ex-mulher de morte. De acordo com o documento policial, ele disse que a situação “não ficaria assim” e que, “se ele matasse ela, 10 anos de cadeia não são nada”.
Segundo a PM, a vítima tinha uma medida protetiva contra o suspeito válida desde o dia 14 de setembro.
O suspeito foi atendido e, assim que liberado, preso por tentativa de feminicídio e ameaça. A foice foi recolhida e o carro, removido para um pátio credenciado. O atual namorado da mulher não foi localizado. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.