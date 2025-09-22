‘Se eu te matar, 10 anos são nada’, diz ex que perseguiu mulher com foice

Um homem de 36 anos foi preso por tentativa de feminicídio depois de atropelar e perseguir a ex-mulher com uma foice no Bairro Veneza, em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesse domingo (21/9). Ambos foram levados para o hospital e, enquanto aguardavam atendimento na companhia de policiais, o homem a ameaçou de morte.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos da vítima, que presenciaram o atropelamento e a perseguição. No local, os militares encontraram o homem com o rosto ensanguentado e segurando uma foice. Os militares ordenaram que ele soltasse a arma e se deitasse no chão. Nada de ilícito foi encontrado com o homem.

Com a chegada da polícia, vários moradores saíram das casas e indicaram onde estava a vítima e o carro usado no atropelamento. A mulher, de 34 anos, foi encontrada na casa de uma vizinha. Segundo o boletim de ocorrência, ela apresentava dificuldade de andar e escoriações pelo corpo.

Tanto a vítima quanto o suspeito foram levados para o Hospital Risoleta Neves, onde foram atendidos.

O ataque

Aos militares, a vítima contou que viveu um relacionamento com o autor por 13 anos e que estavam separados há cerca de duas semanas. Os dois moravam em uma casa da Rua 42, junto dos filhos – uma menina de 11 anos e um menino de 3.

Segundo ela, o ex-marido não aceitava o fim do relacionamento, era ciumento, possessivo e usuário de drogas e álcool. Naquela manhã, ela estava em casa com o atual namorado e as crianças quando o autor chegou. Conforme o relato, ele aparentava estar bêbado e, ao perceber a presença do namorado, começou a discutir com ela de forma agressiva.

O atual namorado da vítima percebeu que o ex iria agredi-la e o acertou com um pedaço de madeira. Como resposta, o homem pegou uma foice e foi novamente em direção à mulher, que correu para a rua.

O ex entrou em um carro e atropelou a mulher, atirando-a em uma vala. Ele deu ré e acelerou de novo em sua direção, mas o carro caiu e ficou preso pelas rodas dianteiras. Com isso, o homem desceu do carro com a foice em mãos e a vítima conseguiu se esconder em uma casa vizinha, com a ajuda de outros moradores.

Agressor disse que ficou indignado

Questionado sobre sua versão dos fatos, o autor disse que usou a foice apenas para se defender. Ele contou que foi à casa da ex para pegar alguns documentos e ficou “indignado” ao ver que tinha outro homem ali.

Na sua versão, o ex-casal começou uma discussão e o atual namorado da mulher o acertou com uma paulada. Com isso, o suspeito tentou sair da casa com o carro, mas perdeu o controle da direção e acabou atropelando a mulher.

A negativa das intenções em machucar a mulher, porém, teve uma reviravolta. Enquanto esperavam por atendimento, o suspeito ameaçou a ex-mulher de morte. De acordo com o documento policial, ele disse que a situação “não ficaria assim” e que, “se ele matasse ela, 10 anos de cadeia não são nada”.

Segundo a PM, a vítima tinha uma medida protetiva contra o suspeito válida desde o dia 14 de setembro.

O suspeito foi atendido e, assim que liberado, preso por tentativa de feminicídio e ameaça. A foice foi recolhida e o carro, removido para um pátio credenciado. O atual namorado da mulher não foi localizado. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.