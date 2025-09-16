Polícia faz buscas para encontrar homem que deu 40 facadas na ex-mulher
Crime ocorreu no último domingo em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima segue internada na UPA
O homem de 41 anos que deu 40 facadas na ex-mulher na frente dos três filhos e fugiu numa motocicleta continua foragido. A ex-mulher, de 36 anos, segue internada na Sala Vermelha da UPA de Brumadinho, na Região Metropolitana, onde ocorreu o crime no último domingo.
Uma caçada foi montada para se descobrir o paradeiro do homem a partir do local onde a motocicleta utilizada na fuga, uma Honda CB500F prata, foi encontrada. Ela estava à beira do Rio Paraopeba.
Não foram encontrados rastros na terra e a suposição dos policiais é que o homem tenha escapado pelo rio.
O local do crime, o quarto na residência onde a mulher morava com os filhos -- um menino de 10 anos e um casal de gêmeas, de 9 --, foi preservado e periciado. O cabo da faca utilizada no crime foi encontrado e recolhido pela perícia.
Um fato que revoltou policiais e vizinhos é que a vítima foi esfaqueada na frente dos filhos, que foram encaminhados ao Conselho Tutelar e estão sob os cuidados da avó materna.
