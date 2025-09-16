Assine
VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Suspeito de estuprar atendente de lanchonete continua preso preventivamente

Decisão judicial foi tomada na manhã desta terça-feira (16/9), quando o suspeito passou por audiência de custódia

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
16/09/2025 10:28

Após o crime cometido no domingo, no Bairro Caiçaras, na Região Noroeste de BH, o suspeito foi preso e continua detido
O homem, de 26 anos, suspeito de estuprar e roubar uma atendente de uma hamburgueria no Bairro Caiçaras, na Região Noroeste de BH, no último domingo (14/9), teve a prisão em flagrante convertida para preventiva, durante audiência de custódia na manhã desta terça-feira (16/9). Agora, o caso tramita em segredo de Justiça.

O autor do crime havia sido preso em flagrante quatro dias antes de cometer o estupro. Ele foi detido por furto e ato obsceno, mas teve liberdade provisória concedida com medidas cautelares por apresentar quadro de sofrimento mental, de acordo com decisão judicial.

A decisão tinha sido emitida em audiência de custódia realizada na última sexta-feira (12/9) pelo juiz Leonardo Vieira Rocha Damasceno, da Comarca de Belo Horizonte. O texto constata que o suspeito foi preso em flagrante após furtar um celular dentro do Centro de Saúde Ermelinda, na Região Noroeste de BH, e por, momentos antes do furto, ter se masturbado em um corredor em frente à janela da unidade.

De acordo com a decisão, o homem assumiu a autoria do furto e contou que vendeu o aparelho por R$ 50 no Centro da cidade, destinando o valor à compra de cigarros e drogas. Ele foi revistado, mas não foram encontradas substâncias ilícitas.

Na decisão, o juiz reconhece que há provas que confirmam a autoria do crime, porém, pelo fato de o suspeito apresentar um quadro de “sofrimento mental”, foi concedida a ele liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares.

Medidas cautelares

O magistrado estipulou como medidas cautelares: acompanhamento pelas equipes técnicas do Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário Portador de Sofrimento Mental (PAI-PJ) e do Centro de Referência em Saúde Mental (Cersam), com início imediato e pelo prazo de seis meses; compromisso de manter endereço atualizado e comparecimento a todos os atos do inquérito e ação penal; comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades, durante seis meses; proibição de se aproximar da vítima, com distanciamento mínimo de 100 metros.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com o Fórum de Belo Horizonte e a Prefeitura de Belo Horizonte para confirmar se o suspeito deu início ao acompanhamento com as equipes do PAI-PJ e do Cersam e aguarda retorno.

Outras passagens

De acordo com a delegada da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) Larissa Mascotte, o suspeito tem diversas passagens por crimes como roubo, tráfico de drogas, furto e ato obsceno.

Como ocorreu o estupro da atendente? 

No último domingo (14/9), o homem de 26 anos foi preso suspeito de roubar e estuprar uma atendente de uma hamburgueria localizada no Bairro Caiçaras. De acordo com a delegada Larissa Mascotte, ele entrou no estabelecimento e pediu à funcionária um copo d’água e para usar o banheiro, ao que ela teria respondido que o uso do sanitário é exclusivo da equipe da hamburgueria. De acordo com boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ela também teria negado a água.

A delegada da PCMG afirma que, em seguida, o homem saiu da hamburgueria e retornou pouco tempo depois, tentando roubar o celular da atendente. De acordo com a PMMG, ele simulou estar armado. A vítima teria se recusado a entregar o aparelho, e o suspeito partiu para agressão física.

Após agredi-la, o homem conseguiu pegar o celular e se dirigiu até o caixa, de onde pegou R$ 180, de acordo com a PMMG. “Tudo indicava que ele ia sair do estabelecimento, porém ele retorna, levou a vítima até o banheiro do estabelecimento e mediante muita violência, segurando a vítima com muita força física, ele manteve conjunção carnal sem o consentimento”, relata a delegada Larissa Mascotte.

A proprietária da hamburgueria forneceu à PMMG imagens das câmeras de segurança, que flagraram o crime. O homem que invadiu o local foi reconhecido pelos militares, pois tem diversas passagens pela polícia.

Os militares foram até a casa dele e foram recebidos por uma irmã do homem. Ela relatou que o suspeito saiu de casa pela manhã e ainda não tinha retornado. A irmã também reconheceu o homem nas imagens das câmeras de segurança, de acordo com Mascotte. A PMMG rastreou o suspeito, que foi preso em flagrante quando chegou em casa, alegando que não se lembrava de nada e não sabia o porquê de estar sendo preso. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Mulheres.

Já a vítima foi encaminhada ao Hospital Odilon Behrens, onde recebeu atendimento médico seguindo o protocolo para vítimas de violência sexual.

