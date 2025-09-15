Homem é preso por agressão contra mulher e posse ilegal de arma em Minas
Suspeito foi preso por agressão, posse irregular de arma, ameaça e injúria racial contra a companheira
compartilheSiga no
Um homem, de 61 anos, foi preso em São Domingos do Prata (MG), no Vale do Aço, por agressão, posse irregular de arma, ameaça e injúria racial contra a companheira, nesse domingo (14/9).
Na casa do suspeito, ele tinha armas de fogo irregulares que usava para ameaçar a vítima. Conforme relatado por ela na denúncia, o homem atirava contra uma árvore como forma de amedrontá-la, dizendo que iria matá-la.
Leia Mais
Na frente dos policiais, ele ameaçou a mulher e a chamou de “preta” e “macaca”. Segundo informações preliminares, ela era agredida há mais de um ano pelo parceiro.
Duas espingardas e cinco cartuchos calibre 12 foram apreendidos. O homem foi preso e encaminhado juntamente com os materiais para a Delegacia da Polícia Civil (PC).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Materiais apreendidos
- 2 Espingardas sem numeração ou nome de fabricante;
- 1 Cartucho calibre 12 Intacto;
- 4 Cartuchos calibre 12 deflagrados.