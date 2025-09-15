Homem é preso por agressão contra mulher e posse ilegal de arma em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem, de 61 anos, foi preso em São Domingos do Prata (MG), no Vale do Aço, por agressão, posse irregular de arma, ameaça e injúria racial contra a companheira, nesse domingo (14/9).

Na casa do suspeito, ele tinha armas de fogo irregulares que usava para ameaçar a vítima. Conforme relatado por ela na denúncia, o homem atirava contra uma árvore como forma de amedrontá-la, dizendo que iria matá-la.

Na frente dos policiais, ele ameaçou a mulher e a chamou de “preta” e “macaca”. Segundo informações preliminares, ela era agredida há mais de um ano pelo parceiro.

Duas espingardas e cinco cartuchos calibre 12 foram apreendidos. O homem foi preso e encaminhado juntamente com os materiais para a Delegacia da Polícia Civil (PC).

Materiais apreendidos