Assine
overlay
Início Gerais
VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Homem é preso por agressão contra mulher e posse ilegal de arma em Minas

Suspeito foi preso por agressão, posse irregular de arma, ameaça e injúria racial contra a companheira

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
15/09/2025 10:34

compartilhe

Siga no
x
Viatura da polícia militar
PM tomou conhecimento do caso e prendeu o suspeito crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Um homem, de 61 anos, foi preso em São Domingos do Prata (MG), no Vale do Aço, por agressão, posse irregular de arma, ameaça e injúria racial contra a companheira, nesse domingo (14/9).

Na casa do suspeito, ele tinha armas de fogo irregulares que usava para ameaçar a vítima. Conforme relatado por ela na denúncia, o homem atirava contra uma árvore como forma de amedrontá-la, dizendo que iria matá-la.

Leia Mais

Na frente dos policiais, ele ameaçou a mulher e a chamou de “preta” e “macaca”. Segundo informações preliminares, ela era agredida há mais de um ano pelo parceiro.

Duas espingardas e cinco cartuchos calibre 12 foram apreendidos. O homem foi preso e encaminhado juntamente com os materiais para a Delegacia da Polícia Civil (PC).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Materiais apreendidos

  • 2 Espingardas sem numeração ou nome de fabricante;
  • 1 Cartucho calibre 12 Intacto;
  • 4 Cartuchos calibre 12 deflagrados.

Tópicos relacionados:

agressao ameaca minas-gerais policia racismo violencia-contra-a-mulher

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay