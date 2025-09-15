Assine
ASSASSINATO na Grande BH

Jovem tem casa invadida, é perseguido e morto a facadas dentro de igreja

Vítima tentou se salvar entrando em uma igreja evangélica, em Contagem, mas foi esfaqueado até a morte por dois homens que seguem foragidos

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Repórter
15/09/2025 09:10

Testemunhas relataram à PM que a vítima foi atingida enquanto conversava com o amigo na calçada
PM realizou buscas, mas não encontrou os suspeitos de cometer o crime crédito: Leandro Couri/EM/DA.Press

Um jovem de 19 anos foi morto esfaqueado em uma igreja do bairro Industrial, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, depois de ter sua casa invadida por dois homens nesse domingo (14/9). Ele tentou fugir, mas foi perseguido até uma igreja evangélica na mesma rua, onde recebeu vários golpes de faca.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima estava em casa com a mãe quando os suspeitos invadiram o local e começaram a desferir golpes de faca no jovem. A mulher tentou impedir a violência contra o filho, mas foi empurrada por um dos homens enquanto o outro cometia a agressão.

O jovem e a mãe saíram correndo da casa, na tentativa de fugir, mas os homens seguiram o rapaz até uma igreja, localizada na Rua Diamante, e deram novos golpes com faca. A mãe do jovem não foi perseguida e nem sofreu ferimentos, mas segundo uma testemunha, o rapaz entrou no templo pedindo socorro, mas foi alcançado pelos suspeitos que o esfaquearam até a morte.

Quando a PM chegou ao local, encontraram o corpo ensanguentado. Um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte.

A perícia da Polícia Civil (PC) identificou mais de 30 perfurações, principalmente nas costas do jovem. Outra equipe de agentes fez buscas nas redondezas, mas até a conclusão da ocorrência, nenhum suspeito foi encontrado. 

