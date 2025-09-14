Assine
TIROS E FOGO

Dois homens caem em emboscada e são encontrados mortos no interior de Minas

Os corpos estavam queimados ao lado de uma moto incendiada. Polícia suspeita de acerto de contas ligado ao tráfico de drogas

Laura Scardua
SP
Sílvia Pires
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
SP
Sílvia Pires
Repórter
Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
14/09/2025 21:48

Viatura da Polícia Militar
Polícia suspeita de ligação com o tráfico de drogas e investiga participação de outros suspeitos crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

A Polícia Civil investiga a morte de três homens, na madrugada desse sábado (13/9), no distrito de Fonseca, zona rural de Alvinópolis (MG), na Região Central. Dois deles tiveram os corpos queimados após serem atingidos por disparos.

A Polícia Militar (PM) suspeita que o crime esteja ligado ao tráfico de drogas. Um possível autor foi preso, mas as forças de segurança acreditam que outros envolvidos ainda estejam foragidos.

De acordo com informações da corporação, os agentes foram acionados após uma denúncia e, ao chegarem ao local, encontraram os corpos de dois homens, de 26 e 31 anos, caídos no chão. Um deles havia sido atingido por um disparo no peito e o outro, nas costas.

A suspeita, segundo fonte da PM, é de que os criminosos tenham armado uma emboscada: atraíram um dos homens, usaram-no para chamar a segunda vítima e, em seguida, executaram os dois. Próxima a eles, uma motocicleta foi incendiada e as chamas atingiram os corpos.

Já a terceira vítima, de 35, foi assassinada a tiros em outro ponto da região. Ele recebeu ao menos cinco disparos. Embora o local seja distinto, a PM acredita que os autores e a motivação sejam os mesmos.

A Polícia Civil confirmou que o caso já está sob investigação. “Assim que acionada, deslocou a perícia oficial ao local do fato [...] para realizar a coleta de vestígios que irão subsidiar a investigação. Em seguida, os corpos das três vítimas, do sexo masculino, foram encaminhados para serem submetidos a exames de necropsia. A PCMG instaurou inquérito policial para apurar o crime”, informou a instituição em nota.

