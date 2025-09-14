Motorista de aplicativo é preso por importunação sexual e falsa denúncia

Um motorista de aplicativo de 39 anos foi preso neste domingo (14/9) suspeito de importunação sexual contra um passageiro e falsa denúncia. O homem tentou denunciar à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) que havia sido vítima de roubo após realizar uma corrida. No entanto, a vítima, de 20 anos, também foi a uma unidade policial para registrar a importunação sexual, o que fez com que a corporação descobrisse a possível falsa denúncia.

De acordo com registro da Polícia Civil de Minas Gerais, o passageiro relatou que pegou a corrida, acompanhado de um amigo, por volta das 23h desse sábado (13/9) em Contagem, na Região Metropolitana de BH. A vítima afirmou que durante a corrida o motorista ficou perguntando para o amigo da vítima se ele gostava de homens ou mulheres. O homem foi deixado na primeira parada da corrida, em Ibirité.

No decorrer do trajeto, de acordo com o relato do passageiro, o motorista começou a importuná-lo sexualmente. Segundo o boletim de ocorrência registrado na 3ª delegacia da Polícia Civil no Barreiro, em BH, o condutor do veículo teria dito para a vítima que “estava excitado e perguntou se o passageiro queria pegar em seu órgão genital para sentir”. O motorista também teria passado as mãos nas pernas da vítima, que tentava se esquivar.

Ao chegarem no destino final da corrida, o companheiro do passageiro, que recebeu mensagens da vítima relatando a importunação sexual, estava esperando. “Durante a conversa para verificar o ocorrido, populares tomaram conhecimento do fato e passaram a agredir o motorista e a danificar o veículo”, conforme registra o boletim policial.

Falsa denúncia

Para fugir das agressões, o motorista foi para Santa Luzia, onde tentou registrar um boletim de ocorrência alegando que havia sido roubado após realizar uma corrida com três passageiros e, ao final, ter sido abordado por um quarto homem, que estaria com uma arma de fogo.

O condutor alegou que teria entrado em luta corporal com o suposto suspeito, conseguindo tomar a arma dele, jogá-la no mato e fugir. O motorista ainda alegou que teve uma bolsa que continha vários cartões e documentos pessoais roubada.

De acordo com o boletim de ocorrência, a farsa foi descoberta quando coordenador de Policiamento da Unidade do 41º batalhão fez contato com a vítima da importunação sexual. “Em contato com militares de Santa Luzia, foi constatado que o homem estava fazendo uma falsa denúncia de crime, com intuito de justificar os danos em seu veículo, que teve vidros e retrovisores quebrados”. Ainda segundo o documento, a vítima apresentou áudios registrando a importunação sexual sofrida.

O motorista foi levado à 3ª delegacia da Polícia Civil, onde manteve a versão do roubo e negou qualquer situação envolvendo o passageiro. No entanto, teria relatado que recebeu uma notificação da empresa do aplicativo de viagens informando que havia uma denúncia de importunação sexual contra ele. Diante disso, o motorista foi preso suspeito de falsa denúncia e importunação sexual.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a empresa de aplicativo para verificar se houve a denúncia contra o condutor e se alguma medida será tomada, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.