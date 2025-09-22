Assine
overlay
Início Gerais
TRIÂNGULO MINEIRO

Batida forte em portão termina em morte no interior de Minas

Suspeito e vítima entraram em luta corporal em via pública de Uberaba, no Triângulo Mineiro

Publicidade
Carregando...
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
Repórter
22/09/2025 15:52 - atualizado em 22/09/2025 15:52

compartilhe

Siga no
x
Batida com força em portão termina em assassinato no interior de MG
A polícia investiga o caso, e o suspeito está foragido crédito: PMMG/Divulgação

Um homem foi assassinado em uma via pública de Uberaba, no Triângulo Mineiro, na noite desse domingo (21/9).

Segundo a Polícia Militar (PMMG), o crime teve início após o suspeito bater com força no portão da residência da irmã da vítima.

A mulher, conforme a PMMG, é considerada tia de consideração do suspeito.

Leia Mais

A batida com força teria gerado uma discussão. Em seguida, suspeito e vítima foram para uma via pública do Bairro Jardim Uberaba.

"A vítima pegou um pedaço de madeira para tentar se defender, mas acabou sendo atingida por um golpe de faca, vindo a óbito no local", informou a PMMG.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
 

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou inquérito policial e investiga o caso. O suspeito está foragido.

Tópicos relacionados:

homicidio minas-gerais policia uberaba

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay