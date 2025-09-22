Batida forte em portão termina em morte no interior de Minas

Um homem foi assassinado em uma via pública de Uberaba, no Triângulo Mineiro, na noite desse domingo (21/9).

Segundo a Polícia Militar (PMMG), o crime teve início após o suspeito bater com força no portão da residência da irmã da vítima.

A mulher, conforme a PMMG, é considerada tia de consideração do suspeito.

A batida com força teria gerado uma discussão. Em seguida, suspeito e vítima foram para uma via pública do Bairro Jardim Uberaba.

"A vítima pegou um pedaço de madeira para tentar se defender, mas acabou sendo atingida por um golpe de faca, vindo a óbito no local", informou a PMMG.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou inquérito policial e investiga o caso. O suspeito está foragido.