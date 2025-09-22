Homem mata irmã com tiro acidental no interior de Minas

Um homem matou a irmã com um tiro acidental no sábado (20/9) em Pará de Minas, no Centro-Oeste do estado. O caso aconteceu, conforme a Polícia Militar, em uma propriedade rural que fica às margens da MG-431.

De acordo com informações da Polícia Militar, os irmãos realizavam a limpeza do sítio que pertencia ao pai junto com os sobrinhos. O homem de 60 anos, que é comerciante no município, encontrou um revólver calibre .22 que estava dentro de um baú.

Durante o manuseio, tentando retirar a arma que estava em um saco, ocorreu um disparo acidental que atingiu a mulher de 61 anos, irmã dele, que infelizmente não resistiu aos ferimentos. O tiro acertou o rosto da vítima.

A perícia técnica compareceu ao local, realizou os trabalhos de praxe e apreendeu a arma de fogo. O homem permaneceu no local, sendo conduzido à delegacia, juntamente com testemunhas, para demais providências legais.