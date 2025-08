Manpower contrata auxiliar de produção em Pará de Minas

A consultoria de soluções em Recursos Humanos, ManpowerGroup Brasil, atua em todo o território nacional no processo de recrutamento e seleção para grandes empresas, contratando em grande escala profissionais do setor logístico e de produção.



O Manpower está em parceria com empresa Guabi, empresa fabricante de alimentos para nutrição animal de diferentes espécies que possui diversos centros de distribuição no Brasil, incluindo uma filial em Pará de Minas – MG, onde estão sendo oferecidas 26 vagas para auxiliar de produção.

As responsabilidades do cargo envolvem o auxílio nas atividades da linha de produção de forma a garantir a qualidade e segurança do produto, além de manter a limpeza e organização do setor.

Para a candidatura, os interessados devem possuir ensino fundamental completo e residir na região de Pará de Minas. Ter experiência na área é um diferencial.

Os profissionais interessados podem conferir outras informações e fazer o cadastro, até o dia 14 de agosto, por meio do link: https://forms.office.com/r/mUhaipBfka

