Adolescentes suspeitos de envolvimento em homicídios são apreendidos

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, suspeitos de envolvimento em um duplo homicídio em Janaúba, na Região Norte de Minas, foram apreendidos pela Polícia Civil neste final de semana. Outros três suspeitos de participação no assassinato já tinham sido presos. A ação integra o combate à atuação de facções criminosas na região.

Segundo os investigadores, os menores de idade teriam participação em outro homicídio, ocorrido em 3 de novembro do ano passado, na comunidade rural Quem-Quem. Na ação do fim de semana, eles foram apreendidos com drogas, armas e dinheiro.

A prisão dos adolescentes aconteceu em uma residência conhecida por ser um ponto de venda de drogas. No local, foram apreendidos um revólver calibre 32, porções de maconha, dinheiro, veículos, capacetes e uma bicicleta furtada.

Um dos adolescentes portava a arma e tentou fugir, sendo perseguido e apreendido. O outro menor de idade foi flagrado com entorpecentes e valores em espécie.

Disputa pelo tráfico

Segundo a delegada Gessiane Cangussu, os crimes de homicídio estariam relacionados com a guerra entre duas gangues do tráfico de drogas, que disputam pontos de vendas, no Bairro Dente Grande e adjacências.

As investigações apontam que facções criminosas vêm aliciando menores de idade para a prática de crimes violentos, visando expandir o domínio territorial e reduzir riscos de responsabilização das lideranças.

“O duplo homicídio de agosto e o homicídio do Quem-Quem estão diretamente interligados a esse cenário. Mas é importante reforçar que a violência instaurada nestes bairros não se sustentará”, afirmou a delegada.

O delegado regional Ricardo Amaral reforça que as ações policiais sucessivas visam atingir diferentes níveis da organização criminosa. “A Polícia Civil seguirá firme no enfrentamento do tráfico de drogas e da criminalidade violenta não só em Janaúba, mas em toda Serra Geral, sempre em defesa da sociedade”, conclui.