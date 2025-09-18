Adolescente sai para conversar com primo e é executado na Grande BH

Um adolescente de 17 anos foi assassinado a tiros quando conversava com um primo na Rua Atlético Mineiro, no bairro Vila Esportiva, em Vespasiano (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde dessa quarta-feira (17/9). Testemunhas e vizinhos apontaram um chefe do tráfico como o responsável pelo crime.

A Polícia Militar encontrou o jovem baleado e caído na esquina entre as ruas Atlético Mineiro e Aurora e o socorreu. Ele foi levado para Hospital Risoleta Neves, mas o médico de plantão confirmou a morte.

Aos militares, a namorada da vítima, uma mulher de 25 anos, contou que estava em casa com o parceiro quando ele foi ao portão falar com um primo. Momentos depois, ouviu barulhos de tiros e foi avisada de que o namorado foi baleado. Ela não encontrou o familiar do jovem.

Conforme o boletim de ocorrência, a namorada afirmou que o jovem estava envolvido com o tráfico de drogas da região, que está em guerra com a Favela do Índio, localizada no Bairro Santa Mônica, na Região de Venda Nova, em BH.

Segundo a PM, as informações corroboram com denúncias de disparos de arma de fogo, homicídios e tentativas de homicídio na região, que vem sendo alvo de disputa de criminosos locais e da Favela do Índio, que é comandada por um homem conhecido como “Dudu”, de 26 anos.

De acordo com a polícia, ele tem mandados de prisão em aberto e está tentando tomar o controle dos pontos de vendas de drogas do bairro Vila Esportiva. A informação foi confirmada por outras denúncias feitas pelo 190, por moradores da região e testemunhas.

O primo do adolescente, um homem de 41 anos, voltou ao local do crime e deu sua versão dos fatos aos militares. Ele contou que conversava com o primo quando parou um carro com três pessoas ao lado deles. Um suspeito saiu do banco de trás, atirou contra o adolescente e o primo correu para se proteger. Aos militares, ele contou que ficou nervoso e não conseguiu identificar características dos carros ou dos ocupantes.

Câmeras de segurança de uma igreja registraram um Palio Weekend vermelho circulando pela região antes e durante o crime. As imagens serão utilizadas nas investigações.

No local do crim foram recolhidos três estojos deflagrados de munições de calibre 9 milímetros. Também foi constatado que a fachada de uma casa teve duas perfurações. Não há informações sobre quantos tiros atingiram o adolescente.

O suspeito foi identificado, mas ainda não foi encontrado. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.