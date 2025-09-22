BH: briga generalizada em espetinho termina com um morto e um baleado

Um jovem de 20 anos morreu e outro de 26 foi ferido em uma briga com tiros em um espetinho do bairro Maria Goretti, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), na noite desse domingo (21/9). O atirador foi identificado como “patrão” do Morro dos Macacos e está foragido.

A Polícia Militar encontrou a vítima de 26 anos na Rua Luiz de Abreu, caída perto de uma moto. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem sangrava muito e dizia que havia sido atingido por tiros feitos por desconhecidos.

Ele foi levado ao Hospital Risoleta Neves, onde a equipe médica constatou nove lesões de tiro. Sete disparos atingiram o tórax e dois, o abdômen. Ele foi levado ao bloco cirúrgico, e não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

O segundo jovem, de 20 anos, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local do crime, onde o médico da ambulância confirmou a morte.

Aos militares, uma prima do sobrevivente contou que recebeu uma mensagem do jovem, que dizia que tinha se envolvido em uma briga e que “daria ruim pros dois”. A motivação da briga, porém, não foi esclarecida.

O proprietário do espetinho confirmou a situação. Segundo ele, pelo menos 20 pessoas brigaram no estabelecimento, em uma confusão que envolveu grande movimentação de motos. Depois da briga, ele recebeu a informação de que duas pessoas haviam sido baleadas.

Conforme os registros, clientes do espetinho disseram que uma moto com dois ocupantes parou nas proximidades e um dos suspeitos atirou contra os dois homens. Depois dos disparos, os suspeitos fugiram.

Câmeras de segurança analisadas pela polícia mostram o momento da confusão, mas os registros não mostram de onde vieram os tiros.

Suspeito influente e foragido

De acordo com a Polícia Militar, um dos envolvidos na briga generalizada contactou um tio, que foi armado ao espetinho e atirou contra as vítimas. Esse sobrinho foi procurado em casa, mas os militares foram recebidos apenas pela esposa dele, que disse que ele não estava.

No entanto, ela disse que sabia dos tiros e que quem havia disparado era o tio do marido, não ele. Segundo a polícia, o suposto atirador é conhecido por ser o “patrão” do Morro dos Macacos, de Nova Lima (MG), na Grande BH.

O homem está foragido do sistema penitenciário, desde que deixou a cadeia em um período de saidinha e não voltou mais. Ainda segundo os registros, ele usa diversos veículos, muda constantemente de telefone celular e sempre anda armado. Até o momento, ele não foi encontrado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A perícia recolheu da cena 12 estojos deflagrados de calibre .380. O corpo foi removido pelo rabecão ao Instituto Médico-Legal (IML) e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.